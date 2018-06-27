/ / / Четыре гусевских заявки по программе сотрудничества с Литвой прошли первый этап проверки

В администрацию Гусевского городского округа поступили хорошие новости из Объединенного технического секретариата программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020». Четыре заявки нашего муниципалитета, подготовленные совместно с литовскими партнерами, прошли первый этап технической проверки соответствия и направлены секретариатом на дальнейшую оценку.
1. «Развитие социальных услуг в Гусевском и Казлу Рудском самоуправлениях»:
С российской стороны в рамках проекта запланировано расширение пункта проката специальной техники для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Целью создания пункта проката технических средств реабилитации является повышение качества жизни граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья. акже проект предусматривает тренировочные занятие совместно с литовскими партнерами по обучению граждан пожилого возраста пользованию средствами реабилитации.
2. «Трансграничное партнерство в области инноваций в сфере физической культуры и здорового образа жизни»:
В рамках проекта планируется проведение обучающих семинаров, мастер-классов для тренеров по плаванию, физической культуре с целью повышения уровня квалификации специалистов в работе с детьми, взрослыми, людьми с ограниченными возможностями здоровья. Инвестиционным результатом станет строительство газовой котельной для МАОУ «СОШ № 3», которая позволит обеспечить круглогодичную работу школьного бассейна. Поимо самого объемного результата планируется выполнить работы по устройству крытого перехода из первого этажа здания в цокольный этаж. Переход объединит все инфраструктурные возможности школы и расширит пространство для ведения образовательного процесса.
3. «Сотрудничество между городами Гусев и Вилкавишкис для усиления возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации»:
В рамках этого проекта планируется закупка специальной техники и необходимого оборудования для модернизации Пожарной части № 13 города Гусева, а также совместная подготовка и учения, направленные на повышение способности пожарно-спасательных служб и муниципальных администраций реагировать на общие чрезвычайные ситуации.
4. «Дороги здоровья Неманского бассейна»:
Проект направлен на реконструкцию и капитальный ремонт здания школы искусств, с организацией дополнительных кабинетов для занятий музыкой, хореографией и рисованием, а также расширение актового зала.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, все заявки были разработаны в соответствии с приоритетными направлениями программы, а также с учетом общих потребностей Гусевского городского округа и литовских городов-партнеров.
Надеемся, что данные проекты получат положительную оценку экспертов и во втором этапе конкурса.
Четыре гусевских заявки по программе сотрудничества с Литвой прошли первый этап проверки
27 июня 2018, 16:39
Литва приграничное сотрудничество
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