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Информационный сайт города Гусева

Гусев остался в стороне при распределении 100 млн рублей субсидий на тепло

21 января 2019, 19:30
Гусев остался в стороне при распределении 100 млн рублей субсидий на тепло
Муниципалитетам Калининградской области выделят 100 млн рублей субсидий на расходы по теплоснабжению. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства, пишет Клопс.Ru.

Субсидии планируют распределить по 20 городским округам. В число получателей не вошли Калининград и Гусев. Наибольшую сумму поддержки получит Балтийский район — 17 млн рублей. Меньше всего средств направят в Мамоново — 500 тысяч рублей.

По данным правительства области, самый низкий тариф на отопление в регионе — в Краснознаменском округе. Жители платят всего 1400 руб./Гкал. Больше всего на тепло тратят в Черняховске — 4100 руб./Гкал. В Гусеве платят — 3214,32 руб./Гкал.
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