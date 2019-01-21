Муниципалитетам Калининградской области выделят 100 млн рублей субсидий на расходы по теплоснабжению. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства, пишет Клопс.Ru.
Субсидии планируют распределить по 20 городским округам. В число получателей не вошли Калининград и Гусев. Наибольшую сумму поддержки получит Балтийский район — 17 млн рублей. Меньше всего средств направят в Мамоново — 500 тысяч рублей.
По данным правительства области, самый низкий тариф на отопление в регионе — в Краснознаменском округе. Жители платят всего 1400 руб./Гкал. Больше всего на тепло тратят в Черняховске — 4100 руб./Гкал. В Гусеве платят — 3214,32 руб./Гкал.
Гусев остался в стороне при распределении 100 млн рублей субсидий на тепло
21 января 2019, 19:30
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