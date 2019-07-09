/ / / Большая гусевская распродажа

Близкий Николаю Цуканову бизнесмен распродает гостевой дом на его «малой родине» в Липово за 35 млн руб. и торговый центр «City Center Гусев» за 300 млн руб. Об этом рассказывает Rugrad.eu.
Гостевой дом в поселке Липово Гусевского района, который принадлежит брату связанного с Николаем Цукановым бизнесмена Хани Ганбарова — Мардану Ганбарову, выставлен на продажу. На сайтах объявлений avito.ru и move.ru 4-этажный гостевой дом площадью 766,5 кв. м продавался по цене 35 млн руб. вместе с баней площадью 60 кв. м. Прилегающий к комплексу земельный участок общей площадью 12,6 тыс. кв. м предлагается в аренду. В онлайн-справочниках этот гостевой дом известен под именем «Старая мельница».
Поселок Липово известен тем, что это «малая родина» экс-губернатора области и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. В объявлении о продаже дома сообщалось, что на первом этаже находится бильярдная комната, кухня, гардеробная, подсобные помещения, на втором этаже — два банкетных зала, на третьем и четвертом этажах — 8 двухместных номеров. Комплекc для корпоративного и семейного отдыxa территориально располагается на берегу реки Красной.
Источник: скринштот страницы сайта move.ru
По данным Росреестра, здание с кадастровым номером 39:04:140008:36, построенное в 1917 году, имело кадастровую стоимость 4,9 млн руб. С 14 июня 2007 года оно принадлежит Ганбарову по праву собственности. Первым владельцем гостевого дома с 20 марта 2007 года было ЗАО «Балтийская заря», которым руководил на тот момент Леонид Фролов. Однако спустя менее чем месяц право собственности на здание перешло некоему Виталию Венцловасу, который 14 июня того же года передал все права Мардану Ганбарову. ЗАО «Заря», занимавшееся выращиванием сельскохозяйственных культур, было ликвидировано 24 ноября 2009 года. В свою очередь, Венцловас в настоящее время руководит ООО «Евразия Трейд» и владеет им вместе с Александром Бородавко — совладельцем сети аптек в Советске (юрлицо «ФармИнвест»). Другим совладельцем данного юрлица в ЕГРЮЛ указан Анатолий Воищев — сын главы администрации Советска Николая Воищева.
Гостевой дом с 2016 по 2026 год находится в долгосрочной аренде по договору от 29.07.2016 г. Однако в выписках из Росреестра не указано лицо или компания, в пользу которых установлено данное ограничение. Отметим, что в этот же временной период, 28 июля 2016 года, Николай Цуканов ушел в отставку с поста губернатора Калининградской области и был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Кроме того, гостевой дом «Старая мельница» с мая 2018 года по апрель 2028 год находится в ипотеке у «Энерготрансбанка».
По данным ЕГРЮЛ, Мардан Ганбаров с 2008 года владеет компанией «Старая мельница». За 2017 год она продемонстрировала выручку 3,91 млн руб., чистая прибыль составила 570 тыс. руб.
Земельный участок с кадастровым номером 39:04:140008:13 под гостевым домом общей площадью 3,4 тыс. кв. м с 27 октября 2007 года также принадлежит Мардану Ганбарову. С мая 2018 года по апрель 2028 года земля аналогично находится в ипотеке у «Энерготрансбанка».
К территории прилегает еще один обширный земельный участок Ганбарова общей площадью 10 тыс. кв. м.
Другим активом Ганбарова, выставленным в открытую продажу за 300 млн руб., является 4-этажное здание ТЦ «City Center Гусев» площадью 3,35 тыс. кв. м на ул. Московской — Ломоносова. По данным avito.ru, это один из самых дорогих вариантов недвижимости в категории «свободного назначения» на востоке Калининградской области в настоящее время.
Источник: скринштот страницы сайта avito.ru
Торговый центр является действующим и располагается «в густонаселенном районе с высоким трафиком». С 16 января 2015 года актив с кадастровым номером 39:04:010137:330 принадлежит Мардану Ганбарову. Практически сразу же, 30 января того же года, Ганбаров оформил торговый центр или его часть в долгосрочную аренду на собственную компанию «Трио», занимающуюся розничной торговлей продуктами и напитками. По данным ФНС, выручка «Трио» по итогам 2017 года составила 39,6 млн руб., чистая прибыль — 6,67 млн руб.
Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и остальные бизнесы братьев Ганбаровых, — ул. Школьная, 17 в Гусеве. Там же «прописаны» ООО «Ганбаров и К*» (учредитель Руслан Ганбаров), ООО «Старая мельница», ООО «СК Стандарт» и ООО «Стандарт плюс», ранее выигрывавшие госконтракты на благоустройство в Гусеве (гендиректор и учредитель Хани Ганбаров). Также Мардан Ганбаров владеет долей 33% в уставном капитале ООО «Ломбард Банкирофф Групп» (остальные учредители — Оксана Пономаренко и Денис Кисляков), зарегистрированного по тому же адресу.
Земля под ТЦ «City Center Гусев» является муниципальной и с 2014 года находится у Мардана Ганбарова в долгосрочной аренде на 15 лет и в ипотеке у «Энерготрансбанка» на тот же срок, что и гостевой дом на малой родине Николая Цуканова, — с мая 2018 года по апрель 2028 года
Однако аренда ООО «Трио» — не единственное обременение этого ТЦ в Гусеве. С мая 2015 года по август 2026 года недвижимость сдана в долгосрочную аренду. Лицо, в пользу которого установлено данное ограничение, Росреестром не указывается.
На тот же срок, что и гостевой дом в Липово, ТЦ «City Center Гусев» аналогично находится в ипотеке у «Энерготрансбанка».
По данным ЕГРЮЛ, в Гусевском городском округе братья Ганбаровы владеют рынком, ООО «Браво», тепличным комплексом по выращиванию овощей, ломбардом, компанией микрозаймов и различными торговыми площадями. В настоящее время Хани Ганбаров на общественных началах занимает должность помощника первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова.
Текст: Редакция Калининградского делового портала RUGRAD.EU
Большая гусевская распродажа
9 июля 2019, 11:53
Гостевой дом в Липово
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