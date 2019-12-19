В Гусевском округе один из самых низких показателей средней зарплаты в регионе

По темпам роста за соответвующий период последнего десятилетия в лидерах Озерский и Нетеровский округа, аутсайдерами стали Балтийский и Черняховский округа.
В Гусеве средняя зарплата зафиксирована на уровне 28600 рублей, что на 242,7% больше чем в 2010 году.
|январь-сентябрь
|2010
|2019
|2019 в % к 2010
|Городские округа
|г. Калининград
|21251
|43557
|205,0
|Багратионовский
|14240
|40582
|285,0
|Балтийский
|14268
|28583
|200,3
|Гвардейский
|12580
|30808
|244,9
|Гурьевский
|18784
|42803
|227,9
|Гусевский
|11786
|28600
|242,7
|Зеленоградский
|16074
|42533
|264,6
|Краснознаменский
|12481
|31494
|252,3
|Ладушкинский
|12255
|29846
|243,5
|Мамоновский
|12075
|29448
|243,9
|Неманский
|12255
|34143
|278,6
|Нестеровский
|11037
|32462
|294,1
|Озерский
|11483
|34770
|302,8
|Пионерский
|15887
|38215
|240,5
|Полесский
|12060
|29261
|242,6
|Правдинский
|13000
|37546
|288,8
|Светловский
|23020
|54044
|234,8
|Светлогорский
|15791
|35273
|223,4
|Славский
|11362
|28997
|255,2
|Советский
|13033
|31799
|244,0
|Черняховский
|14760
|29762
|201,6
|Янтарный
|20694
|52609
|254,2