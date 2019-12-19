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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе один из самых низких показателей средней зарплаты в регионе

19 декабря 2019, 18:27
В Гусевском округе один из самых низких показателей средней зарплаты в регионе
Калининградстат опубликовал данные средних зарплат в муниципалитетах по итогам 9 месяцев 2019 года. Самые низкие показатели зафиксированы в Гусеве и Балтийске. Самые высокие — в Янтарном и Светлом.

По темпам роста за соответвующий период последнего десятилетия в лидерах Озерский и Нетеровский округа, аутсайдерами стали Балтийский и Черняховский округа.

В Гусеве средняя зарплата зафиксирована на уровне 28600 рублей, что на 242,7% больше чем в 2010 году.

январь-сентябрь
201020192019 в % к 2010
Городские округа
г. Калининград2125143557205,0
 Багратионовский1424040582285,0
Балтийский1426828583200,3
Гвардейский1258030808244,9
Гурьевский1878442803227,9
Гусевский1178628600242,7
Зеленоградский1607442533264,6
Краснознаменский1248131494252,3
Ладушкинский1225529846243,5
Мамоновский1207529448243,9
Неманский1225534143278,6
Нестеровский1103732462294,1
Озерский1148334770302,8
Пионерский1588738215240,5
Полесский1206029261242,6
Правдинский1300037546288,8
Светловский2302054044234,8
Светлогорский1579135273223,4
Славский1136228997255,2
Советский1303331799244,0
Черняховский1476029762201,6
Янтарный2069452609254,2
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# 1123
Вонючий случай, даже в Краснознаменске на 2 рубля больше, а там ни Гамбаровых, ни Долговых, ни ДжиЭм, даже военных нет. 
Вчера, 18:50   ЦитироватьОтветить
120
П
# 2Прохожий
Может лучше показать минимальные и максимальные зарплаты по округам?
И указать в процентах количество получающих до ~18000, до 40000, до 80000 и остальные.
Тогда это не будет восприниматься, как средняя температура по больнице...
А так, эта информация мало интересна.
Вчера, 19:02   ЦитироватьОтветить
120
Г
# 3Гость Наталья
Зато площадь за 200 миллионов. Блин, плакать хочется 😢 за несчастные 15-20 тысяч зарплаты, три шкуры сдирают, цены на всё растут каждый день, размеры зарплат стоят на месте. Что за идиотизм? И народ терпит😢😢😢
Вчера, 20:03   ЦитироватьОтветить
50
П
# 4Протуберанец
Гость Наталья,
Ну незнаю, незнаю. Главный сегодня на "голубом глазу" заверил усех рассеян, что у нас все пучком, Рауфик неуноват, виноваты коммуняки,а также, что попадём в рай, а они сдохнут. Кого он имел ввиду из последних, я так и не понял. 


Прохожий,
Я ем капусту, а Санек мясо, на выходе мы едим голубцы. 
Вчера, 20:20   ЦитироватьОтветить
50
Е
# 5Единорос
А еще весной наш Саня-Скочный на форуме в Соче расказывал про средние зарплаты в 37 000 рублей. Оххх уж этот СаШа фантазёр)
Вчера, 21:03   ЦитироватьОтветить
40
М
# 6Михайлов
Экономическое образование СанСанычу пригодилось, чтобы достичь нового дна.


Вчера, 21:20   ЦитироватьОтветить
30
я
# 7я
Так, где мои 28 600?
Вчера, 22:09   ЦитироватьОтветить
31
С
# 8Суканов
я,
Под ногтями
Вчера, 22:53   ЦитироватьОтветить
00
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