По состоянию на 1 сентября задолженность за электроэнергию в Гусевском районе составила 22,6 млн руб

3 октябрь 2017, 14:59

По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность граждан-потребителей Гусевского городского округа перед Гарантирующим поставщиком ОАО «Янтарьэнергосбыт» составила 22 млн 601 тыс рублей.



Дебиторская задолженность потребителей не позволяет компании как субъекту рынка электрической энергии в полной мере исполнять свои обязательства перед другими субъектами рынка. Для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии в квартиры граждан, ОАО «Янтарьэнергосбыт» необходимо оплачивать электроэнергию поставщикам на оптовом рынке, оплачивать услуги сетевым организациям и иным организациям, которые являются участниками процесса электроснабжения.



В связи с чем, ОАО «Янтарьэнергосбыт» вынуждено проводить технические мероприятия по введению режима ограничения потребления электрической энергии в отношении граждан-потребителей, не исполнивших свои обязательства по оплате за потребленную электрическую энергию.



Настоящим уведомляем Вас, что в случае самовольных подключений со стороны недобросовестных плательщиков, к внутридомовым электрическим сетям многоквартирных домов, существуют риски ухудшения пожарной безопасности.

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