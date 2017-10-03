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Экономика / Общество

По состоянию на 1 сентября задолженность за электроэнергию в Гусевском районе составила 22,6 млн руб

3 октябрь 2017, 14:59
По состоянию на 1 сентября задолженность за электроэнергию в Гусевском районе составила 22,6 млн руб
По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность граждан-потребителей Гусевского городского округа перед Гарантирующим поставщиком ОАО «Янтарьэнергосбыт» составила 22 млн 601 тыс рублей.

Дебиторская задолженность потребителей не позволяет компании как субъекту рынка электрической энергии в полной мере исполнять свои обязательства перед другими субъектами рынка. Для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии в квартиры граждан, ОАО «Янтарьэнергосбыт» необходимо оплачивать электроэнергию поставщикам на оптовом рынке, оплачивать услуги сетевым организациям и иным организациям, которые являются участниками процесса электроснабжения.

В связи с чем, ОАО «Янтарьэнергосбыт» вынуждено проводить технические мероприятия по введению режима ограничения потребления электрической энергии в отношении граждан-потребителей, не исполнивших свои обязательства по оплате за потребленную электрическую энергию.

Настоящим уведомляем Вас, что в случае самовольных подключений со стороны недобросовестных плательщиков, к внутридомовым электрическим сетям многоквартирных домов, существуют риски ухудшения пожарной безопасности.
Теги: электроэнергия
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патриот
# 1патриот
Люди рады заплатить.но денег реально хватает только на еду.а если пенсия 10.000 то как.Для начала вынудят отказаться от электричества затем от отопления и воды-так и превратят людей в бомжей.
Сегодня, 20:30   ЦитироватьОтветить1
Конь в пальто
# 2Конь в пальто
У кого пенсия одна,тот субсидии получает. Хотя,мы,пенсионеры,самые прилежные плательщики. Зачем копить такие долги? Отключать надо и в суд подавать.
Сегодня, 21:08   ЦитироватьОтветить0

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