ОАО «Янтарьэнергосбыт» незаконно отключило электроэнергию в нежилом помещении в Гусеве

15 июнь 2017, 12:57

Пресс-служба Гусевского городского суда

В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском к Восточному межрайонному отделению ОАО «Янтарьэнергосбыт» о признании незаконными действий ответчика, возмещении ущерба, взыскании судебных расходов.В обоснование истец указал, что он является собственником нежилого помещения в городе Гусеве. В конце октября 2016 года сотрудники ответчика отключили помещение от электричества из-за задолженности по оплате электроэнергии в размере 434 рубля 06 копеек. После погашения задолженности энергоснабжение было восстановлено, причем истцу пришлось заплатить 4 000 рублей за подключение.Истец полагал, что действия ответчика незаконны, поскольку он не был надлежащим образом уведомлен о предстоящем отключении электроэнергии. Кроме того, истец счел, что ответчик незаконно взял с него плату за подключение электроэнергии.Истец обратился в суд за защитой своих прав.Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.В соответствии с ч. 2 ст. 546 ГК РФ перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии.В судебном заседании установлено, что с апреля 2014 года собственником нежилого помещения является истец, при этом поставка электроэнергии осуществлялась с 2006 года на основании договора, заключенного с бывшим собственником помещения, а лично с истцом договор энергоснабжения не заключался.В октябре 2016 года ответчик отключил электроснабжение за долги.При этом ответчик не представил суду доказательств надлежащего извещения потребителя о введении ограничения режима потребления электроэнергии на спорном объекте.Таким образом, суд пришел к выводу о том, что ответчик не выполнил требования об обязательном предварительном письменном уведомлении потребителя о планируемом введении ограничения режима потребления. В связи с этим суд признал незаконными действия Восточного межрайонного отделения ОАО «Янтарьэнергосбыт» по отключению от электроэнергии.Кроме того суд счел, что ответчик необоснованно взял с истца плату за восстановление энергоснабжения в размере 4 000 рублей.Решением Гусевского городского суда действия Восточного межрайонного отделения ОАО «Янтарьэнергосбыт» по отключению нежилого помещения от электроэнергии признаны незаконными, с ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 4000 рублей, а также судебные расходы в сумме 8000 рублей.Решение вступило в законную силу.