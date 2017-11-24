В Городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный «Дню Матери»
24 ноябрь 2017, 21:59
24 ноября 2017 года в Городском доме культуры города Гусева прошел праздничный концерт, посвященный «Дню Матери». В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы нашего города.Городской дом культуры концерт день матери
На входе специалисты Управления социальной защиты населения совместно с волонтерами подростково-молодежного клуба раздавали магниты с открыткой всем мамам и бабушкам, которые пришли на концерт.
Мы от души поздравляем с этим замечательным праздником всех мам и бабушек:
Мамочка, любимая, родная!
Что тебе в твой праздник пожелать?
Неустанно небо умоляю
Никогда тебя не потерять.
Я целую твои ласковые руки,
Торопясь всё важное сказать.
Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки,
Не болеть, не плакать, не страдать.
Я тебя с любовью обнимаю.
Без тебя я — птица без крыла.
Ты одна такая, ты святая.
Я хочу, чтоб вечно ты жила!
На входе специалисты Управления социальной защиты населения совместно с волонтерами подростково-молодежного клуба раздавали магниты с открыткой всем мамам и бабушкам, которые пришли на концерт.
Мы от души поздравляем с этим замечательным праздником всех мам и бабушек:
Мамочка, любимая, родная!
Что тебе в твой праздник пожелать?
Неустанно небо умоляю
Никогда тебя не потерять.
Я целую твои ласковые руки,
Торопясь всё важное сказать.
Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки,
Не болеть, не плакать, не страдать.
Я тебя с любовью обнимаю.
Без тебя я — птица без крыла.
Ты одна такая, ты святая.
Я хочу, чтоб вечно ты жила!
Текст и фото предоставлены МАУ ГДК города Гусева
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