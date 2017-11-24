В Городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный «Дню Матери»

24 ноябрь 2017, 21:59

Текст и фото предоставлены МАУ ГДК города Гусева

24 ноября 2017 года в Городском доме культуры города Гусева прошел праздничный концерт, посвященный «Дню Матери». В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы нашего города.На входе специалисты Управления социальной защиты населения совместно с волонтерами подростково-молодежного клуба раздавали магниты с открыткой всем мамам и бабушкам, которые пришли на концерт.Мы от души поздравляем с этим замечательным праздником всех мам и бабушек: