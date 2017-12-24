Женский клуб «Надежда» отметил пятнадцатилетие
24 декабрь 2017, 20:49
Сегодня в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятнадцатилетнему юбилею женского клуба «Надежда». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Городской дом культуры
Основная деятельность клуба – это организация досуга людей пожилого возраста. Здесь его участницы занимаются физкультурой, пением, рукоделием, встречаются с известными в городе людьми, ездят на экскурсии по области.
От лица главы администрации Евгения Михайлова коллектив «Надежда» поздравила его заместитель Людмила Томина, прочитав поздравительное письмо: «Ваш коллектив является ярким примером для подрастающего поколения. Всех вас объединяет активная жизненная позиция и молодость духа. Выражаю глубокую благодарность за совместную работу, за поддержу в решении любых важных вопросов. Ваши советы всегда мудры и своевременны. Мы очень дорожим вашим мнением и прислушиваемся к нему».
Поздравил юбиляров и глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Самым ярким и активным представителям клуба глава муниципалитета вручил Благодарственные письма.
Основная деятельность клуба – это организация досуга людей пожилого возраста. Здесь его участницы занимаются физкультурой, пением, рукоделием, встречаются с известными в городе людьми, ездят на экскурсии по области.
От лица главы администрации Евгения Михайлова коллектив «Надежда» поздравила его заместитель Людмила Томина, прочитав поздравительное письмо: «Ваш коллектив является ярким примером для подрастающего поколения. Всех вас объединяет активная жизненная позиция и молодость духа. Выражаю глубокую благодарность за совместную работу, за поддержу в решении любых важных вопросов. Ваши советы всегда мудры и своевременны. Мы очень дорожим вашим мнением и прислушиваемся к нему».
Поздравил юбиляров и глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Самым ярким и активным представителям клуба глава муниципалитета вручил Благодарственные письма.
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