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Женский клуб «Надежда» отметил пятнадцатилетие

24 декабрь 2017, 20:49
Женский клуб «Надежда» отметил пятнадцатилетие
Сегодня в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятнадцатилетнему юбилею женского клуба «Надежда». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Основная деятельность клуба – это организация досуга людей пожилого возраста. Здесь его участницы занимаются физкультурой, пением, рукоделием, встречаются с известными в городе людьми, ездят на экскурсии по области.

От лица главы администрации Евгения Михайлова коллектив «Надежда» поздравила его заместитель Людмила Томина, прочитав поздравительное письмо: «Ваш коллектив является ярким примером для подрастающего поколения. Всех вас объединяет активная жизненная позиция и молодость духа. Выражаю глубокую благодарность за совместную работу, за поддержу в решении любых важных вопросов. Ваши советы всегда мудры и своевременны. Мы очень дорожим вашим мнением и прислушиваемся к нему».

Поздравил юбиляров и глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Самым ярким и активным представителям клуба глава муниципалитета вручил Благодарственные письма.
Теги: Городской дом культуры
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