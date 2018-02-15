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В городском музее открылась выставка в честь 100-летия Красной армии

15 февраль 2018, 16:00
В городском музее открылась выставка в честь 100-летия Красной армии
В четверг, 15 февраля, в Гусевском музее открылась выставка «ПЕРВЫЕ ШАГИ. Красная армия в редких фотографиях 1918–1920 гг.» из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи города Санкт-Петербурга.

Примечательно, что открытие выставки произошло в двух музеях одновременно: Музее артиллерии и Гусевском музее.

В рамках торжественного открытия выставки выступил Вооруженных сил духовой оркестр воинской части 90151 под дирижерством Дмитрия Макарычева. С приветственным словом выступил председатель Совета ветеранов, войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Дацюк. А учащиеся Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса исполнили сцену «Разведчики на привале» из легендарной поэмы Твардовского «Василий Теркин».

Выставку удачно дополняют книги о формировании Красной армии и о Гражданской войне, предоставленные Гусевским библиотечным объединением.

Выставка «ПЕРВЫЕ ШАГИ. Красная армия в редких фотографиях 1918–1920 гг.» открыта на цокольном этаже музея и продлится до 15 марта.
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