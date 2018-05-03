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Информационный сайт города Гусева

В ГДК прошёл отчётный концерт творческих коллективов «Мы вместе»

3 мая 2018, 12:19
В ГДК прошёл отчётный концерт творческих коллективов «Мы вместе»
«Мы-вместе». Под таким названием прошел ежегодный отчетный концерт творческих коллективов Городского дома культуры города Гусева.

Название концерта выбрано не случайно. «Мы вместе» — это не только дружный творческий коллектив ДК, но и многолетние поклонники — благодарные зрители, которые не пропускают ни одного концерта. Именно для них на сцене Дома культуры творческие коллективы показали свои лучшие и новые номера, которые восторженно были встречены многочисленными зрителями, пришедшими на концерт.

По достоинству оценена была и работа коллектива дома культуры. Об этом в своем поздравлении со сцены рассказала Заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Ивановна Томина. Кроме того художественный руководитель Городского дома культуры Ирина Николаевна Федонюк была награждена благодарственным письмом от председателя Калининградской областной думы Огреевой М.Э. «за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие культуры на территории МО «Гусевский городской округ». А наградой всем выступавшим на сцене коллективам и солистам стали благодарные аплодисменты зрителей.
Городской дом культуры концерт
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Миша
# 1Миша
На фоне постоянного срача вокруг властьимущих отличная новость, хорошие, сочные фото и достойный концерт!! Дому культуры и его работникам-успеха и процветания!
Вчера, 17:44   ЦитироватьОтветить2
ната
# 2ната
моя доча на фото, вот звезда куда забралась)))))
Вчера, 21:01   ЦитироватьОтветить1
живу я здесь
# 3живу я здесь
как приятно после смены представителей власти увидеть положительные комментрии в адрес дк,они молодцы,как бы их не чернили
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить0

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