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В городском музее открылась выставка Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…»

29 июня 2018, 18:57
В городском музее открылась выставка Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…»
В четверг, 28 июня, в музее состоялось торжественное открытие персональной выставки гусевской художницы Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…» Мероприятия собрало в стенах музея много неравнодушных к творчеству автора жителей нашего города.

Выступил с приветственным словом и вручил благодарственное письмо художнице председатель комиссии по законности и правопорядку окружного совета депутатов Евгений Ячменев. Со словами поздравления к автору обратилась начальник гусевского Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева. Пожелания творческого роста и неиссякаемого вдохновения прозвучали и от коллег Ольги Васиной по цеху — гусевских художников, которые не смогли пропустить открытие третьей большой персональной выставки автора.

В рамках открытия свои музыкальные подарки по доброй традиции представили преподаватели и учащиеся Детской школы искусств. С творческими номерами выступил ансамбль преподавателей учреждения «Ностальжи», сольные номера исполнили преподаватель отделения хорового пения Кристина Возная и учащаяся отделения оркестровых инструментов Алена Закревская (аккордеон).
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