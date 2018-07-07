/ / / Гусевские художники провели пленэр у часовни в посёлке Липово

7 июля 2018, 01:40

5 июля был организован пленэр любителей и профессионалов изобразительного искусства у часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Липово. В этот яркий июльский день окрестный ландшафт приветствовал шумную, эмоциональную группу художников теплым ветерком и душистыми полевыми цветами.После обязательного ритуала поиска своей «точки» художники приступили к работе. Часовня, излучающая свет и тихую радость, стала предметом всеобщего внимания. По прошествии некоторого времени, когда солнце уже клонилось к закату, можно было продемонстрировать друг другу «плоды» своего творчества.Настроение художников, зависящее от многочисленных факторов, в этот день реализовалось в набросках, этюдах и картинах. Пленер объединил старых знакомых, которые не виделись долгое время, познакомил прежде не знакомых людей, подарил встречу с замечательными людьми, трудами и заботами которых возводится часовня.Покидая это замечательное место у каждого художника, юного и зрелого, возникло желание непременно вернуться сюда вновь!Художники выражают слова благодарности учредителю НО Благотворительного фонда «Возведение часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы в п. Липово Гусевского района Калининградской области» Ю. А. Ищенковой за содействие в организации пленэра.Любая посильная помощь в строительстве часовни приветствуется.