/ / / В Гусеве проходит пленэр живописцев из Российской академии художеств

Кисть в руках мастера напоминает волшебную палочку. Краски осени находят своё отражение на холсте. Живописцы из Москвы, Костромы и Сергиева Посада пишут этюды на левом берегу реки Писсы. Трудятся художники с 6 утра и до захода солнца. Неслучайно.
Василий Худяков, художник, Москва:
— Допустим, утром, вечером, солнце, пасмурно, мотив он по-разному видится, то есть нужно постоянно ходить и наблюдать.
Руководитель пленэра — заслуженный художник Российской Федерации Ирина Рыбакова — собрала команду единомышленников, которая поддерживает и развивает традиции реалистической школы живописи. В Калининградской области эта группа художников работает впервые.
Ирина Рыбакова, член-корреспондент российской академии художеств:
— Этюды очень интересно смотреть. Художник, потом уже причёсывает работу в мастерской, делает более серьёзные вещи, но, первое впечатление остаётся в этюдах и хочется передать красоту, мимолётность. Это может быть только в этюдах.
Мастера признаются, что очарованы красотами Янтарного края и особым вниманием со стороны местных жителей. Многие хотят увидеть картины первыми, просят показать свежие этюды и от души благодарят художников за работу.
Эдуард Бурбах, житель Калининграда:
— Красиво, мне очень нравится, спасибо вам!
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Выставка участников пленэра состоится 22 сентября в краеведческом музее города Гусева.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»