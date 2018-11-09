В Гусевском музее открылась выставка фотохудожницы из Литвы «Мутабор»

9 ноября 2018, 22:23

Сегодня в цокольном зале музея состоялось торжественное открытие выставки литовской фотохудожницы Ингриды Моцкуте-Поцене «Мутабор». Почетным гостем мероприятия стала атташе по культуре Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Раминта Гецевичиене.



Вечер начался с песни «Лунный свет», прозвучавшей для гостей на литовском языке, в исполнении Евгении Строгановой. Директор музея Наталья Ситникова приветствовала гостей стихами Иоганна Готфрида Гердера «На донышке души…»



Почетный гость, Раминта Гецевичиене, в своем выступлении рассказала о главной идее выставки, об авторе Ингриде Моцкуте-Поцене и технике выполнения работ: «Этот цикл работ посвящен самой изменчивости жизни. Жизнь меняется. Все, что имеет смысл — это только отношения между людьми. Художница дает понять что мы стремимся к истине, но ее увидеть нельзя, только почувствовать. Отношения между людьми — самое главное, от этого зависит то, как мы видим мир, как мы его воспринимаем». Также с приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы администрации Л. И. Томина: «Сегодня открываем выставку наших друзей, наших соседей из Литвы. Это что-то волшебное, теплое… Мы надеемся, идеи автора, фотохудожницы Ингриды Моцкуте-Поцене, найдут отклик в сердцах наших горожан. Искусство не знает границ!»



Главная идея выставки — идея семьи. «Мутабор» в переводе с латинского означает «я буду меняться». Вглядываясь в работы Ингриды, перед зрителем открывается совершенно новый, завораживающий и странный мир. Мир семьи. На фото изображены моменты из жизни семьи: мужчина и женщина в ожидании чуда, мама и малыш. Но особенность работ в том, что изображение находится за вуалью. «Истину невозможно увидеть глазами, мы все видим мир только лишь через призму своего мировоззрения» (И. Моцкуте-Поцене).



Это не стандартные фотографии. С первого взгляда может показаться что это живопись. Фотоизображения наложены на деревянные поверхности, что в сочетании с природной структурой древесины усиливает эффект загадки.



Выставка продолжит работу до 29 ноября и доступна для всех желающих ежедневно с 11:00 до 17:00.

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