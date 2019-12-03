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Информационный сайт города Гусева

В городском музее открылась выставка «О женщине» фотохудожницы из Литвы

3 декабря 2019, 12:17
В городском музее открылась выставка «О женщине» фотохудожницы из Литвы
29 ноября состоялось открытие выставки фотографии «О женщине». Автор — фотохудожница из Литвы Ингрида Моцкуте-Поцене.

Почетным гостем мероприятия стала атташе по культуре Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Раминта Гецевичиене. Присутствовала на открытии автор работ Ингрида Моцкуте-Поцене, которая в своем обращении к гостям вечера поблагодарила за интерес к ее творчеству, рассказала об истории появления фотографий выставки: «Еще в детстве мама научила меня фотографировать на пленочный фотоаппарат и вместе с ней мы проявляли пленку. Наша лаборатория в ванной казалась мне магической тайной комнатой. Не смотря на то, что мама была всего лишь фотограф-любитель, основные принципы портретной сьемки, постановки кадра отложились у меня в голове еще с детства, как азбука. „О женщине“ это моя первая фотовыставка. Была подготовлена в 2009 году в Таураге. На фото моя подруга. И я назвала бы это „игра в фотографию“».

Фотографии выставки посвящены женщине и повествуют о женской многогранности и метаморфозах, ее внутренних переживаниях. Женщина может быть тихой, смиренной, а иногда — агрессивной, воинственной, но прежде всего — женщиной. Возрастные ограничения 16 +.

Гусевский музей приглашает на выставку фотографии «О женщине», которая продолжит свою работу до 15 декабря. Мы находимся по адресу: ул. Московская 36 а, телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.
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