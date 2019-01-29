Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / К юбилею П. П. Бажова в Лермонтовской библиотеке прошёл праздник «Неповторимый мир Бажовских сказов»
Информационный сайт города Гусева

К юбилею П. П. Бажова в Лермонтовской библиотеке прошёл праздник «Неповторимый мир Бажовских сказов»

29 января 2019, 11:18
К юбилею П. П. Бажова в Лермонтовской библиотеке прошёл праздник «Неповторимый мир Бажовских сказов»
К юбилею Павла Петровича Бажова заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. подготовила и провела литературно — развлекательный праздник «Неповторимый мир Бажовских сказов» для дошкольников — воспитанников старшей группы МДОУ «Детский сад № 19».

Павла Петровича Бажова называют чудесным сказочником, певцом родного Урала. Под его пером проснулись горы, заиграли камни, ожили добрые и злые чудовища, голубые змейки, яркие ящерки.

Павел Бажов с раннего детства слушал истории рабочих о Медной горе, о тяжелом труде людей. Главными героями сказов Бажова являются дети, которые вместе со взрослыми приобщаются к труду.

Герои сказов Бажова — охотники («Серебряное копытце»), старатели («Огневушка — поскакушка», «Голубая змейка»).

В период подготовки к мероприятию путешествие детей по страницам сказов Бажова проводила воспитатель группы Елена Юрьевна Марченко.

В рамках мероприятия воспитанники детского сада познакомились с биографией и творчеством Павла Бажова. Ребята увидели своими глазами и подержали в руках настоящие камни с уральских гор, рассмотрели великолепие красок на срезах этих камней. Веселая игра в «старателей» объединила мальчиков и девочек в добыче драгоценных камней. От Голубой змейки участники мероприятия получили в подарок «золотые монетки». Завершилось мероприятие просмотром мультфильма по сказу Бажова «Огневушка — Поскакушка».
библиотека Лермонтово
168 просмотров
3
Цветы и декор Флорист Цветы и декор Флорист
Другие новости по теме
В ДЮЦ прошёл XII многожанровый Рождественский фестиваль «Сияние Звезды»
В ДЮЦ прошёл XII многожанровый Рождественский фестиваль «Сияние Звезды»
Результаты муниципальной выставки-конкурса «Цветы для мамы»
Результаты муниципальной выставки-конкурса «Цветы для мамы»
В Лермонтовской библиотеке прошел литературно-музыкальный праздник «Вам года - не беда!»
В Лермонтовской библиотеке прошел литературно-музыкальный праздник «Вам года - не беда!»
В городском Историко-краеведческом музее прошла выставка детских работ
В городском Историко-краеведческом музее прошла выставка детских работ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»