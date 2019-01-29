К юбилею П. П. Бажова в Лермонтовской библиотеке прошёл праздник «Неповторимый мир Бажовских сказов»

29 января 2019, 11:18

К юбилею Павла Петровича Бажова заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. подготовила и провела литературно — развлекательный праздник «Неповторимый мир Бажовских сказов» для дошкольников — воспитанников старшей группы МДОУ «Детский сад № 19».



Павла Петровича Бажова называют чудесным сказочником, певцом родного Урала. Под его пером проснулись горы, заиграли камни, ожили добрые и злые чудовища, голубые змейки, яркие ящерки.



Павел Бажов с раннего детства слушал истории рабочих о Медной горе, о тяжелом труде людей. Главными героями сказов Бажова являются дети, которые вместе со взрослыми приобщаются к труду.



Герои сказов Бажова — охотники («Серебряное копытце»), старатели («Огневушка — поскакушка», «Голубая змейка»).



В период подготовки к мероприятию путешествие детей по страницам сказов Бажова проводила воспитатель группы Елена Юрьевна Марченко.



В рамках мероприятия воспитанники детского сада познакомились с биографией и творчеством Павла Бажова. Ребята увидели своими глазами и подержали в руках настоящие камни с уральских гор, рассмотрели великолепие красок на срезах этих камней. Веселая игра в «старателей» объединила мальчиков и девочек в добыче драгоценных камней. От Голубой змейки участники мероприятия получили в подарок «золотые монетки». Завершилось мероприятие просмотром мультфильма по сказу Бажова «Огневушка — Поскакушка».

168 просмотров