7 февраля в Гусевском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова: «Задумчивый пейзаж» Виктора Бутко (Москва-Бостон) и «Красок звучные ступени» Мариуса Миндаугаса Даниса (Литва, Вильнюс). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Открытие как всегда прошло в теплой уютной обстановке с музыкальным сопровождением.
Выставочный зал музея был полон гостей, среди которых присутствовали глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина, атташе по культуре Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Раминта Гецевичиене и коллекционер Игорь Кириков.
Простор и красота реалистичных пейзажей в картинах Виктора Бутко в контрасте с эмоцианальными, абстрактными и красочными формами видимого и трансцендентного мира произведений Мариуса Миндаугаса Даниса сделали выставку насыщенной и колоритной.
Прикоснуться к миру прекрасного и оценить творчество авторов можно будет до 17 марта. Приглашем всех желающих!
В городском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова
8 февраля 2019, 11:31
музей выставка
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