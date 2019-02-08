Эдиль Эдиль
/ / / В городском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова
Информационный сайт города Гусева

В городском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова

8 февраля 2019, 11:31
В городском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова
7 февраля в Гусевском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова: «Задумчивый пейзаж» Виктора Бутко (Москва-Бостон) и «Красок звучные ступени» Мариуса Миндаугаса Даниса (Литва, Вильнюс). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Открытие как всегда прошло в теплой уютной обстановке с музыкальным сопровождением.

Выставочный зал музея был полон гостей, среди которых присутствовали глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина, атташе по культуре Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Раминта Гецевичиене и коллекционер Игорь Кириков.

Простор и красота реалистичных пейзажей в картинах Виктора Бутко в контрасте с эмоцианальными, абстрактными и красочными формами видимого и трансцендентного мира произведений Мариуса Миндаугаса Даниса сделали выставку насыщенной и колоритной.

Прикоснуться к миру прекрасного и оценить творчество авторов можно будет до 17 марта. Приглашем всех желающих!
музей выставка
126 просмотров
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
В Гусевском музее открылась выставка фотохудожницы из Литвы «Мутабор»
В Гусевском музее открылась выставка фотохудожницы из Литвы «Мутабор»
В рамках «Марафона искусств» в городском музее открылись две художественные выставки
В рамках «Марафона искусств» в городском музее открылись две художественные выставки
В Гусевском музее стартовал «Марафон искусств»
В Гусевском музее стартовал «Марафон искусств»
В Гусевском музее стартовал выставочный проект «Марафон искусств»
В Гусевском музее стартовал выставочный проект «Марафон искусств»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»