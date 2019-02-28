В Гусевском музее открылась выставка картин Николая Хомякова «Удивленным взглядом на мир»

28 февраля 2019, 12:55

27 февраля состоялось открытие персональной выставки картин Николая Ивановича Хомякова «Удивленным взглядом на мир». Гостями вечера стали: горожане, художники, друзья Николая Ивановича, представители администрации города и совета ветеранов.



С приветственным словом перед собравшимися выступила Чернышова Татьяна Михайловна, начальник отдела по культуре и культурному наследию администрации МО «Гусевский городской округ». В рамках торжественного открытия выставки Николаю Ивановичу было вручено благодарственное письмо от управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гусевский городской округ». Также перед гостями вечера выступила заместитель председателя совета ветеранов Раиса Сергеевна Легонькая, вручив благодарственное письмо от совета ветеранов города Гусева.



В творчестве Н. И. Хомякова много сюжетов посвящено истории, природе края и нашего города. Работы автора неоднократно выставлялись в Гусевском музее и отличаются жизнеутверждающими сюжетами, реалистичностью и выразительностью. Творчество Николая Ивановича заставляет думать, размышлять, сопереживать и быть причастным к своему произведению. Этот талантливый человек вкладывает в свой труд личные впечатления и эмоциональные переживания.



Выставка размещена в залах цокольного этажа музея. Николай Иванович лично провел небольшую экскурсию для гостей по выставке, рассказав истории создания некоторых своих картин. На мероприятие художник пришел в сопровождении супруги Аллы Федоровны, которая на протяжении многих лет поддерживает Николая Ивановича в его творчестве.



Приглашаем всех желающих посетить персональную выставку картин Николая Ивановича Хомякова «Удивленным взглядом на мир» по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, тел. +7 (401-43) 3-19-17.

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