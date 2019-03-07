В Гусевском музее открылась выставка картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве»

7 марта 2019, 13:11

6 марта в музее состоялось открытие выставки картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве». В дружеской атмосфере и по-семейному тепло Вера и Алексей встречали гостей открытия, среди которых были горожане, друзья, представители сообщества художников города и администрации.



С приветственным словом перед собравшимися выступила Чернышова Татьяна Михайловна, начальник отдела по культуре и культурному наследию администрации МО «Гусевский городской округ». Звучали слова восхищения духовной красотой, добротой и нежностью в характере художницы, которые отражаются в картинах. С музыкальным номером выступила Евгения Строганова, исполнив народную песню «Лети перышко».



«Спасибо большое, друзьям и гостям вечера, за то , что вы нашли время прийти. Рада видеть каждого из вас! Открытие выставки наших работ — приятный повод встретиться, тем более в праздничную неделю. Наступила весна, идет масленичная неделя, женщины принимают поздравления и я тоже поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта. Творчество мне помогает жить, помогает не потерять себя и открывать что-то новое. Моя жизнь изменилась кардинально, как только я начала творить. Конечно, это было бы не возможно без поддержки семьи и друзей. Спасибо вам! И…буду продолжать творить!» — обратилась к гостям открытия Вера Коновалова.



В продолжение вечера гости перешли в Малый выставочный зал для просмотра картин. Посетители смогли погрузиться в чудесный и удивительный мир цветов, созданный Верой Коноваловой. Работы излучают тепло и свет, которые переходят и отражаются в пейзажах Алексея. Выставка получилась по весеннему жизнеутверждающей, очень гармоничной и талантливой.



Приглашаем всех желающих посетить выставку картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве», которая продолжит работу до 20 марта.



Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов, по адресу ул. Московская 36 а.



Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.

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