В библиотеке Черняховска проходит выставка гусевских художников

Централизованная библиотечная система Черняховска

В Черняховске в Центральной городской библиотеке имени Анатолия Лунина открылась выставка живописи Веры и Алексея Коноваловых из Гусева.Вера — невероятно позитивный и улыбчивый человек, открывший в себе талант живописи уже в зрелом возрасте. «С детства нравилось рисовать, однако получить художественного образования не удалось», — делится с нами автор.Родилась художница в Новгороде, затем с семьей переехали жить в Крым. Медицинское училище заканчивала уже в Смоленске, где работала медсестрой. Муж — военнослужащий, пришлось поколесить по городам и весям. Жили в Белоруссии, Польше, а впоследствии судьба забросила в Гусев. Только когда дети выросли, Вера вернулась к увлечению детства.Начинала с карандашных портретов, которые тоже представлены в экспозиции. Зрители отмечают мастерство исполнения, натуральность черт лиц известных людей. «Глаза живые!», — восхищаются посетители выставки.Первый успех дал толчок и дальше развивать талант. Вера начала писать масляными красками, но первые результаты её не удовлетворили, поэтому она приняла решение учиться в Гусевской школе искусств. Обучение продолжается и сейчас — нюансы написания картин, секреты мастерства автор выставки узнает благодаря урокам живописи в сети интернет.На выставке также представлены работы Алексея Коновалова, сына художницы, предпринимателя из Гусева, закончившего в детстве школу искусств. Еще во время учебы он увлекался точечной графикой — это способ создания узоров из точек с помощью карандаша или туши. При помощи этой техники писал все улицы города Гусева, а за краски и кисти долгое время не брался. И только азарт и успех мамы подвигли его вновь вспомнить свой талант художника. Алексей не раз выставлялся на разных площадках, сейчас некоторые его работы хранятся в Гусевском историко-краеведческом музее им. А. М. Иванова.Выставка живописи семьи Коноваловых «Палитра вдохновения» продолжает работать. Приглашаем всех желающих получить эстетическое удовольствие от картин, наполненных душевным теплом и глубокой искренней добротой. Каждый, даже самый притязательный зритель, найдёт в экспозиции что-то своё.В работах Веры — прозрачность тумана, легкость паруса, плавное покачивание корабля на волнах, много света, воздуха и ярких красок. В пейзажах Алексея — вся красота природы: шум травы под порывом летнего ветра, нежность тихой воды в реках, умиротворение леса. Он чувствует гармонию природы, ее скромную прелесть и талантливо выражает свои ощущения в картинах.Выставка пользуется успехом, ежедневно приходят группы учеников на экскурсию. Воспитанница художественной школы Анастасия Максягина, вдохновившись работами, поделилась своими впечатлениями: «Выставка очень интересная и познавательная. Можно посмотреть картины, выбрать ту, которая особенно понравилась, и попробовать написать самой. С удовольствием слушала рассказ экскурсовода об авторе, творчестве, получила новые знания».