Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В фотогаллерее «Фьють!» проходит выставка «Женщины Гусева»
Информационный сайт города Гусева

В фотогаллерее «Фьють!» проходит выставка «Женщины Гусева»

15 марта 2019, 13:04
В фотогаллерее «Фьють!» проходит выставка «Женщины Гусева»
8 марта в фотогаллерее «Фьють!» открылась выставка «Женщины Гусева», проходящая под девизом «О. женщина! Ты — книга среди книг…», в которой участвуют преимущественно местные любители сфотографировать, распечатать и представить.

В любой момент каждый человек может присоединиться к действу, принеся свою фотокартину.

Кстати говоря, тематика апрельской экспозици определена как «Всякая всячина» — нет в календаре более смешливого месяца, поэтому и снимки должны быть юморные, дурацкие, неожиданные, парадоксальные… Приглашаем к участию!

Выставочный зал открыт по адресу г. Гусев, ул. Московская, дом 17, «Фотосалон для Вас» с 9 до 18 часов в будние дни, в субботу до 15 часов.

Телефоны для справок: 8 906 211 66 33, 8 905 247 48 26.

Добро пожаловать!
выставка Фото для Вас
135 просмотров   |   1 комментарий
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
Юные читатели при встрече с Эдуардом Веркиным задали ему более 30 вопросов
Юные читатели при встрече с Эдуардом Веркиным задали ему более 30 вопросов
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
В Гусевском музее открылась выставка картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве»
В Гусевском музее открылась выставка картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве»
В школе №1 открылась литературная лаборатория «В начале было слово…»
В школе №1 открылась литературная лаборатория «В начале было слово…»
Лика
# 1Лика
Здорово! Молодец, Константин!
Сегодня, 13:22   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров