В фотогаллерее «Фьють!» проходит выставка «Женщины Гусева»

15 марта 2019, 13:04

8 марта в фотогаллерее «Фьють!» открылась выставка «Женщины Гусева», проходящая под девизом «О. женщина! Ты — книга среди книг…», в которой участвуют преимущественно местные любители сфотографировать, распечатать и представить.



В любой момент каждый человек может присоединиться к действу, принеся свою фотокартину.



Кстати говоря, тематика апрельской экспозици определена как «Всякая всячина» — нет в календаре более смешливого месяца, поэтому и снимки должны быть юморные, дурацкие, неожиданные, парадоксальные… Приглашаем к участию!



Выставочный зал открыт по адресу г. Гусев, ул. Московская, дом 17, «Фотосалон для Вас» с 9 до 18 часов в будние дни, в субботу до 15 часов.



Телефоны для справок: 8 906 211 66 33, 8 905 247 48 26.



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