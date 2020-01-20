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В городском музее открылась персональная выставка живописи Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение»

20 января 2020, 16:03
В городском музее открылась персональная выставка живописи Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение»
«Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо…»
Сергей Есенин

Зимой нам не хватает природных красок, но, по совету великого поэта, мы решили дополнить нашу жизнь цветами и помогла в этом художник, Заслуженный работник культуры Маргарита Батясова.

17 января, в выставочном зале цокольного этажа музея открылась ее выставка картин. Разделить радость, а также познакомиться с работами художницы пришли горожане, друзья и коллеги, ученики мастера. В этом, 2020-м году, у Маргариты творческий юбилей, 35 лет начала преподавательской деятельности в Гусевской детской школе искусств.

На представленных картинах знакомые всем цветы. Цветы, которые окружают нас в городе и деревне, на даче и на лугу. Они делают нашу жизнь прекраснее и добрее. «Проходя мимо красивой клумбы с цветами, первая мысль, которая проносится в голове — „Надо нарисовать!“. Когда мы смотрим на цветы, в каждом из нас просыпается чувство прекрасного, хочется, чтобы они были с нами всегда. Но, к сожалению, цветы не долговечны. И, наверное, это одна из веских причин, почему я люблю их рисовать. Ведь так я могу сохранить их красоту надолго!» — поделилась в своем выступлении Маргарита Батясова.

Открытие выставки получилось трогательным и благодаря номерам воспитанников Гусевской детской школы искусств: Юнусов Дамир исполнил произведение «Хабанера» — преподаватель по классу гитары Брякотнина Елена Валентиновна, Ангелина Карпухина исполнила песню «Аллилуйя» — преподаватель по вокалу Возная Кристина Олеговна.

Персональная выставка Маргариты Батясовой продолжит работу до 25 февраля.

Добро пожаловать!

Гусевский музей: ул. Московская 36 а, телефон для справок 8 (401-43) 3-19-17.
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