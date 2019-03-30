Сегодня в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
«Спасибо огромное за ваш труд! Поздравляю вас с профессиональным праздником, и желаю, чтоб у вас всегда горели глаза от желания творить прекрасное. Спасибо за то, что позволяете вырваться из бытовых забот и прикоснуться к тому прекрасному, что вы создаёте!» — выразил слова благодарности глава городской администрации Александр Китаев.
«Они нам радость дарят за „спасибо“, не требуя ни почестей, ни мзды. Они не знают, как они красивы, и потому так искренне чисты», — стихами поздравил работников культуры председатель окружного совета депутатов Андрей Гнездилов.
Лучших наградили за профессиональное мастерство и добросовестный труд, способствующие развитию нашего муниципалитета. Для всех присутствующих была организована концертная программа с участием артистов из Калининграда.
Сегодня в городском ДК чествовали работников культуры
30 марта 2019, 19:40
День работника культуры Городской дом культуры
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