В городском ДК прошёл финал муниципального фестиваля «Театральные встречи. Гусев 2019»

12 апреля 2019, 18:35

Сегодня в городском доме культуры прошёл финал Открытого муниципального фестиваля любительских театров «Театральные встречи. Гусев 2019». Участие принимали все дошкольные и общеобразовательные организации, а также сельские дома культуры в которых имеются театральные кружки.



Поздравить с закрытием фестиваля и выразить слова благодарности участникам пришла начальник управления образования Тамара Бутрим.



«Перед нами стоит задача воспитать гения с самого рождения. Возможно через несколько лет мы увидим кого-нибудь из них на самой большой и главной сцене нашей страны. Но даже если не увидим, всё равно для них это хорошая учёба», — сказала Тамара Бутрим.



I место среди дошкольных образовательных организаций занял Детский сад № 5 с театральной постановкой по мотивам татарской народной сказки «Три дочери». Руководителям кружка Качкан Лилии Викторовне и Молчановой Татьяне Михайловне удалось создать атмосферу праздника как для зрителей, так и для самих актеров. Сочетание декораций, костюмов, музыкальное оформление — всё это окунуло зрителей в особую атмосферу театра.



Среди общеобразовательных организаций I место завоевал коллектив школы № 1, который подготовил театральную постановку по мотивам русской-народной сказки «Морозко», под руководством учителя русского языка и литературы Натальи Шарлаевой.



И I место среди учреждений культуры занял коллектив Дубровского дома культуры «Аленький цветочек» с театральной постановкой «Притча: 4 свечи». Режиссёр-постановщик Татьяна Казаченко.



Поздравляем победителей, и желаем дальнейших творческих успехов!

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