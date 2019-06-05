В Гусевском музее работает выставка современного искусства

5 июня 2019, 17:03

4 июня в Гусевском музее состоялось торжественное открытие выставки современного искусства «Апокалипсис», куратор Иван Чечот. На выставке представлена серия гравюр автора Дмитрия Марголина (Санкт-Петербург).



Начался вечер с выступления коллектива современного танца «New Soul Dance».



Перед гостями выступил известный российский искусствовед, кандидат искусствоведения, руководитель Центра искусствознания (Санкт-Петербург) Иван Чечот, который познакомил зрителей с творчеством художника: «Вы видите, что картины написаны так чувственно, так ярко… Искания перед нами, очень искренние и очень страстные. Искания! И, кто сочувствует ищущему, тот и посочувствует этому яркому искусству, которое я не назвал бы совершенным, но назвал бы чрезвычайно талантливым!» Дмитрий Марголин в своем выступлении отметил, что очень хотел бы посмотреть на свои картины со стороны. Ему интересно, как их видит зритель. Создавая серию гравюр на тему «Апокалипсис» художника заинтересовало то, как он сможет написать образы, возникающие в воображении при прочтении «Откровение Иоанна Богослова» (часто также упоминается как «Апокалипсис»). В завершение вечера прозвучала музыкальная композиция «Ave Maria» в исполнении Евгении Строгановой.



Выставка продолжит свою работу до 13 июня. Возрастные ограничения 18+.



Для информации:



Марголин Дмитрий Святославович родился в г. Ленинграде 12 июля 1982 г. В сентябре 1995 года поступил в Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 2001 г. поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на факультет живописи. Окончил институт в 2007 г. C 2008 г. работает преподавателем живописи, рисунка и композиции в государственном академическом художественном лицее им. Б. В. Иогансона при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 2009 году был принят в Союз художников России.

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