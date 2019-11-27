В Гусевском музее открылись две выставки заслуженного художника России Людмилы Елфимовой 27 ноября 2019, 15:22

26 ноября состоялось торжественное открытие двух выставок заслуженного художника России Людмилы Елфимовой «Память воды» и «Отражение». Гостями вечера стали жители и гости города, художники, представители администрации.



Открыла мероприятие песня «Расскажите птицы» в исполнении Татьяны Кузнецовой, воспитанницы Гусевской ДШИ. С приветственным словом перед собравшимися выступила директор Гусевского музея Наталья Ситникова: «Сегодня очень важное событие в культурной жизни Гусевской земли. Мы встречаем художницу Людмилу Васильевну Елфимову, работы которой никто еще из наших зрителей не видел. Мир Людмилы Васильевны диковинный, необыкновенный! Сегодня открываем сразу две ее персональные выставки „Память воды“ и „Отражение“, совершенно разные по внутреннему наполнению, состоянию, технике. Одно то, что мы стоим в окружении гобелена из Байё, изображенного на картинах Людмилы Васильевны и ставшего основой проекта „Память воды“ — уникально! Уникален и отзыв, который нашел этот памятник средневекового искусства в душе художницы». В продолжение вечера прозвучал музыкальный номер от Алены Закревской и песня «Золушка», исполненная Анной Шаринской, учащимися ДШИ.



Работы, представленные в проекте «Память воды», отличает поразительная игра штриха и цветовая гамма, создаваемые цветными карандашами. Штрих имитирует технику вышивки, а пастельная тональность цветных карандашей создает своеобразный фантастический колорит, идеально отражающий концепцию проекта.



Вторая выставка витражной росписи на зеркале носит название «Отражение». Это уникальная техника впервые представлена в городе Гусеве. Работы отличает поразительная игра света и цвета. Изображения в мельчайших деталях предметов дамского гардероба, бесконечные узоры витражей дарят ощущение сказочности, загадки. А рассматривать их можно бесконечно.



Работы, представленные на выставках «Память воды» и «Отражение», основаны на символизме фольклора и отправляют своего зрителя в далекое прошлое.



Гусевский музей приглашает всех желающих на знакомство с творчеством заслуженного художника России Людмилы Елфимовой. Выставки продолжат свою работу до 15 января 2020 года.



Гусевский музей расположен по адресу: г. Гусев, ул. Московская 36 а.



Справки по телефону +7 (401-43) 3-19-17.