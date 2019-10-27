Фестиваль «Гумбинненское сражение» вошёл в число победителей регионального этапа премии Russian Event Awards

18 и 19 октября в Москве в рамках Первого Российского фестиваля локальных культурных брендов «Живое наследие» на площадке Общественной Палаты РФ были подведены итоги регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов.
В этом году для участия в региональном конкурсе Национальной премии Russian Event Awards 2019 было заявлено 260 проектов из 33 регионов России. Члены экспертного совета на финале регионального конкурса оценили более 130 проектов-финалистов из 30 регионов России. Калининградская область была представлена военно-историческим фестивалем реконструкции «Гумбинненское сражение 2019» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Проект защитили представители АНО «Фестивальная дирекция», которая в этом году была одним из организаторов события. В итоге фестиваль «Гумбинненское сражение» был удостоен второго места регионального конкурса премии и вышел в общенациональный финал Национальной премии.
Также в числе победителей регионального этапа вошел Фестиваль сыра в регионе Тильзит-Рагнит, Калининградская область, Неман. Проект получил специальный диплом «За оригинальность в проведении туристического события». В номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» первое место получил гостинично-развлекательный центр «ПАРАDOX», Калининградская область, Зеленоградск. В номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал (население города до 100 000 человек)» второе место досталось театрализованному музыкальному представлению «Пер Гюнт» в рамках ежегодного проекта «Классика в древних стенах», Калининградская область, посёлок Некрасово.
финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards состоится 15 и 17 ноября в Самаре. Примут участие проекты, занявшие 1, 2, 3 места и проекты из дополнительного списка финалистов.
Фестиваль «Гумбинненское сражение» вошёл в число победителей регионального этапа премии Russian Event Awards
27 октября 2019, 18:55