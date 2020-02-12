В Гусевском музее открылась выставка, посвященная 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 12 февраля 2020, 16:38

7 февраля в Гусевском музее состоялось открытие выставки, посвященной 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана «Мы выполнили свой долг».



На открытии присутствовали ветераны Афганской войны, школьники, кадеты, солдаты срочной службы, представители администрации.



Выставка, посвященная воинам-интернационалистам, была представлена реконструкторами клуба «Шурави», главной темой которого является сохранение и трансляция памяти о мужестве воинов Советской армии. Экспозиция разместилась в Малом выставочном зале музея, где представлены предметы быта, медицинские инструменты, обмундирование, оружие, средства связи из коллекции клуба «Шурави». Экспозиция отражает атмосферу того периода и показывает сложность условий быта и службы солдат. Отдельное место занимают фотографии участников войны, уроженцев Калининградской области, погибших в Афганистане.



Руководитель клуба реконструкторов Афганской войны «Шурави» Владислав Варенов и заместитель руководителя Николай Перкусов выступили перед собравшимися с сообщением о важности сохранения памяти об Афганской войне, рассказали о выставке и провели экскурсию для гостей



Приглашаем всех желающих посетить выставку по адресу ул. Московская 36 а.



Телефон для справок 8 (40143) 3-19-17.