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В Городском доме культуры Гусева открыли 71-й творческий сезон

7 октябрь 2017, 21:09
В Городском доме культуры Гусева открыли 71-й творческий сезон
Сегодня, 7 октября в доме культуры города Гусева всех согревал «Огонь души». Концертная программа с тёплым названием дала старт 71-му творческому сезону ГДК. На мероприятии выступили танцевально-хореографические коллективы, вокальные и хоровые исполнители. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

За добросовестный многолетний труд и большой вклад в развитие культуры Гусевского городского округа, благодарственное письмо от имени губернатора Калининградской области А.А. Алиханова было вручено специалисту по творческим программам Фурмановского филиала МАУ «Городской дом культуры города Гусева» Ларисе Николаевне Головиной. Поздравляем!
Теги: Городской дом культуры концерт
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