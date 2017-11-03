Фестиваль искусств «Времена года» Гусеве собрал рекордное число участников
3 ноябрь 2017, 12:52
Фестиваль искусств «Времена года» в Гусеве познакомил жителей области с творчеством музыкантов и художников из Белоруссии, Литвы и России. Конкурс памяти знаменитого поэта Кристионаса Донелайтиса проводится уже в пятый раз и стал рекордным по числу участников – более семисот. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: Времена года ДШИ
Профессор Михаил Зуденков из Петрозаводской консерватории даёт мастер-класс игры на баяне. Знаменитый хореограф из Петербурга Александр Носихин показывает важный элемент народного танца — русский ключ.
Картины в выставочных пространствах фестиваля отражают разные «Времена года». Традиционные пейзажи соседствуют с работами в смешанной технике. «Кот в отпуске» из картона и газет – творение Егора Башкирова.
Игорь Исаев, член жюри фестиваля «Времена года»:
— Искусство это не спорт и первое место в дистанции, но, нужна ориентация в каких-то качествах, подтянуться за тем, кто отмечен.
Аурелия Куриэне, художник, Каунас, Литва:
— Мне очень нравятся ваши работы, потому что у вас много реализма, больше учат, а в Литве у нас этому мало кто учит.
Алина Гусева и Алина Кучерявых занимаются в Гусевской школе искусств уже 10 лет. Творческие успехи молодых художников отмечают на региональном уровне, власти Гусева награждают именными стипендиями.
Алина Кучерявых, художник:
— Я не буду стоять на месте, я буду идти дальше, и буду развивать свои способности.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— И, конечно, мы с вами понимаем, что это не просто грамота, которую мы торжественно вручили, а это и ежемесячная денежная выплата, которую дети смогут потратить на своё развитие.
Фестиваль искусств «Времена года» в Гусеве стал заметным явлением в культурной жизни Янтарного края. Для тех, кто мечтает проявить себя в творчестве, важно знать мнение знаменитых педагогов.
Профессор Михаил Зуденков из Петрозаводской консерватории даёт мастер-класс игры на баяне. Знаменитый хореограф из Петербурга Александр Носихин показывает важный элемент народного танца — русский ключ.
Картины в выставочных пространствах фестиваля отражают разные «Времена года». Традиционные пейзажи соседствуют с работами в смешанной технике. «Кот в отпуске» из картона и газет – творение Егора Башкирова.
Игорь Исаев, член жюри фестиваля «Времена года»:
— Искусство это не спорт и первое место в дистанции, но, нужна ориентация в каких-то качествах, подтянуться за тем, кто отмечен.
Аурелия Куриэне, художник, Каунас, Литва:
— Мне очень нравятся ваши работы, потому что у вас много реализма, больше учат, а в Литве у нас этому мало кто учит.
Алина Гусева и Алина Кучерявых занимаются в Гусевской школе искусств уже 10 лет. Творческие успехи молодых художников отмечают на региональном уровне, власти Гусева награждают именными стипендиями.
Алина Кучерявых, художник:
— Я не буду стоять на месте, я буду идти дальше, и буду развивать свои способности.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— И, конечно, мы с вами понимаем, что это не просто грамота, которую мы торжественно вручили, а это и ежемесячная денежная выплата, которую дети смогут потратить на своё развитие.
Фестиваль искусств «Времена года» в Гусеве стал заметным явлением в культурной жизни Янтарного края. Для тех, кто мечтает проявить себя в творчестве, важно знать мнение знаменитых педагогов.
Виталий Хвалей
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