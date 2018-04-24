7 мая в Гусевском округе пройдёт агитационный автопробег по местам боевой славы

24 апреля 2018, 14:19



Фотография с автопробега в 2016 году

7 мая при поддержке ДОСААФ России в Гусевском городском округе пройдёт агитационный автопробег по местам боевой славы. Протяженность маршрута составит 150 километров.



В ходе автопробега участники раздадут георгиевские ленточки, вспомнят военные события 1945 года, назовут героев, проявивших мужество и доблесть при взятии городов и населенных пунктов Калининградской области, которую по праву называют областью, рожденной Великой Победой. В хронологии событий оживет история подвига наших дедов, отстоявших свободу и независимость Родины. Автопробег — это дань памяти советским воинам, которые положили свои жизни на алтарь Отечества.



Маршрут автопробега:

Г. Гусев (9.00) — пос. Ольховатка (9.40 — 10.00) — пос. Маяковское (10.20 — 10.30) — пос. Подгоровка (10.50 — 11.00) — пос. Фурмоново (11.40 — 12.00) — пос. Приозерное (12.20 — 12.30) — пос. Майское (12.45 — 13.00) — пос. Красногорское (13.40 — 14.00) — г. Гусев (15.00).



Старший на маршруте — преподаватель Черняховской автошколы ДОСААФ России Перкусов Михаил Данилович (моб.тел.8 921 109-25-09).

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