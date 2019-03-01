6 марта в Детской школе искусств пройдёт концерт «Музыкальный букет» 1 марта 2019, 10:03 6 марта в 18:00 Гусевская детская школа искусств приглашает на концерт «Музыкальный букет», посвященный Международному женскому дню 8 марта.Вход свободный.Тихо и нежно подходит к нам весна, тёплым лучиком она проникает к нам в душу. Мы оттаиваем, улыбаемся, расправляем плечи и глубоко вдыхаем аромат праздника 8 марта!С наступающим праздником, дорогие женщины!Детская школа искусств ДШИ концерт 8 марта 103 просмотра 0 1 2 3 4 5 0 Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 годаГДК приглашает на мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню Оставить комментарий 555 минус пять (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий