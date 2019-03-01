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Информационный сайт города Гусева

6 марта в Детской школе искусств пройдёт концерт «Музыкальный букет»

1 марта 2019, 10:03
6 марта в 18:00 Гусевская детская школа искусств приглашает на концерт «Музыкальный букет», посвященный Международному женскому дню 8 марта.

Вход свободный.

Тихо и нежно подходит к нам весна, тёплым лучиком она проникает к нам в душу. Мы оттаиваем, улыбаемся, расправляем плечи и глубоко вдыхаем аромат праздника 8 марта!

С наступающим праздником, дорогие женщины!

Детская школа искусств
ДШИ концерт 8 марта
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