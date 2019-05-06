Завтра, 7 мая, в Гусеве состоится традиционный автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов».
По традиции автопробег начинается с возложения цветов к памятнику С. И. Гусеву.
Маршрут автопробега: памятник С. И. Гусеву — посёлок Ольховатка — посёлок Маяковское — посёлок Фурманово — посёлок Приозерное — посёлок Майское — посёлок Красногорское — посёлок Подгоровка.
В каждом поселке у братской могилы будет проведён митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
7 мая состоится традиционный автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов»
6 мая 2019, 11:54
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