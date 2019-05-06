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Информационный сайт города Гусева

7 мая состоится традиционный автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов»

6 мая 2019, 11:54
7 мая состоится традиционный автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов»
Завтра, 7 мая, в Гусеве состоится традиционный автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов».

По традиции автопробег начинается с возложения цветов к памятнику С. И. Гусеву.

Маршрут автопробега: памятник С. И. Гусеву — посёлок Ольховатка — посёлок Маяковское — посёлок Фурманово — посёлок Приозерное — посёлок Майское — посёлок Красногорское — посёлок Подгоровка.

В каждом поселке у братской могилы будет проведён митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
автопробег великая отечественная война
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