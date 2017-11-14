Педагог ДЮЦ стала лауреатом Всероссийского конкурса мастер-классов «Педагог сетевого столетия»

14 ноябрь 2017, 12:13

6-8 ноября 2017 года в Москве прошел Открытый Всероссийский конкурс мастер-классов «Педагог сетевого столетия». Более 20 школ города Москвы и других регионов России продемонстрировали лучшие образовательные практики, провели открытые занятия в современных лабораториях по физике, технологии, робототехнике, а также предоставили свои площадки для проведения мастер-классов педагогам-победителям Конкурса «Педагог сетевого столетия».



Любое творчество может быть успешным при включении основных компонентов: новизны, интереса, позитивных эмоций. Радость, удовольствие от самого процесса познания. Но с участием взрослого – заинтересованного, удивлённого, подготовленного и готового к приятию нового.



Лауреатом конкурса стал педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра города Гусева Шпилевая Виалетта Георгиевна, которая представила очный мастер-класс по теме «Воздушный транспорт. Вертолёт».



Поздравляем Виалетту Георгиевну, желаем творческих побед, больших успехов и достижений, новых знаний и благодарных учеников.

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