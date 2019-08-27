С 20 по 27 августа в посёлке Поддубы в Детском саду № 19 прошла «Неделя безопасности на дорогах». «Образование уменьшает число опасностей, угрожающих нашей жизни …» — писал К. Д. Ушинский. На взрослого человека природой возложена миссия не только защиты своего ребенка, но и привитие детям культуры безопасного поведения.
К проблеме безопасности воспитатель детского сада Филяновская Т.В. и заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. постарались подойти с разных сторон.
Вот какие интересные для детей мероприятия прошли в рамках «Недели безопасности на дорогах»:
Ежедневные беседы, анкетирование для родителей, различные викторины, чтения стихов наизусть поэтов В.Маяковского и С. Михалкова и презентации, подвижные и дидактические игры показали хорошие знания правил дорожного движения и позволили детям больше узнать о правилах дорожного движения, дорожных знаков, о назначении светофора и работе полицейского. Ребята и взрослые получили закладки — памятки с информацией о правилах дорожного поведения.
Подводя итоги недели безопасности, хочется подчеркнуть, что задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями.
В посёлке Поддубы Детский сад и библиотека провели для дошколят «Неделю безопасности на дорогах»
27 августа 2019, 11:40