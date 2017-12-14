Стройцентр
Новости / Образование

Гусевский детский сад стал федеральной инновационной площадкой

14 декабрь 2017, 13:03
Гусевский детский сад стал федеральной инновационной площадкой
10 дошкольным образовательным организациям Калининградской области до 2021 года присвоен статус «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в их число вошел и МАДОУ детский сад № 11 Центр развития ребёнка города Гусева.

С середины декабря 2017 года площадки будут участвовать в апробации парциальной модульной программы «SТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».

В рамках апробации предусмотрено:
  • установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Российской академией образования;
  • реализация программ исследовательской и инновационной деятельности в рамках научно-исследовательских проектов Института, Тематического плана фундаментальных научных исследований;
  • развитие системы внедрения результатов научно-исследовательской работы (далее - НИР) Института и совместной исследовательской и инновационной деятельности в социально-педагогическую практику;
  • апробация комплекса мер по реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
  • реализация Концепции развития дополнительного образования;
  • апробация новых подходов к дошкольному образованию на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
  • выявление специальных условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);
  • внедрение результатов НИР Института и совместной исследовательской и инновационной деятельности в социальную практику;
  • совместная работа по повышению педагогической компетенции кадров различных сфер социальной практики на основе результатов НИР Института и совместной исследовательской и инновационной деятельности в области общего, в частности, дошкольного, и дополнительного образования детей, а также профессионального и дополнительного профессионального образования.
Теги: детский сад
321 просмотр
0
Другие новости по теме
Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования в Гусевском районе
Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования в Гусевском районе
Итоги августовской педагогической конференции
Итоги августовской педагогической конференции
Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования
Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования
В Гусеве прошла педагогическая секция «Использование современных игровых технологий в реализации ФГОС ДО»
В Гусеве прошла педагогическая секция «Использование современных игровых технологий в реализации ФГОС ДО»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona