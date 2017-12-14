Гусевский детский сад стал федеральной инновационной площадкой
14 декабрь 2017, 13:03
10 дошкольным образовательным организациям Калининградской области до 2021 года присвоен статус «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в их число вошел и МАДОУ детский сад № 11 Центр развития ребёнка города Гусева.Теги: детский сад
С середины декабря 2017 года площадки будут участвовать в апробации парциальной модульной программы «SТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
В рамках апробации предусмотрено:
С середины декабря 2017 года площадки будут участвовать в апробации парциальной модульной программы «SТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
В рамках апробации предусмотрено:
- установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Российской академией образования;
- реализация программ исследовательской и инновационной деятельности в рамках научно-исследовательских проектов Института, Тематического плана фундаментальных научных исследований;
- развитие системы внедрения результатов научно-исследовательской работы (далее - НИР) Института и совместной исследовательской и инновационной деятельности в социально-педагогическую практику;
- апробация комплекса мер по реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- реализация Концепции развития дополнительного образования;
- апробация новых подходов к дошкольному образованию на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- выявление специальных условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);
- внедрение результатов НИР Института и совместной исследовательской и инновационной деятельности в социальную практику;
- совместная работа по повышению педагогической компетенции кадров различных сфер социальной практики на основе результатов НИР Института и совместной исследовательской и инновационной деятельности в области общего, в частности, дошкольного, и дополнительного образования детей, а также профессионального и дополнительного профессионального образования.
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