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Образование / Спорт

Преподаватель агропромышленного колледжа признан лучшим Физруком

15 декабрь 2017, 20:52
Преподаватель агропромышленного колледжа признан лучшим Физруком
В четверг, 14 декабря, на сцене одного из культурно-досуговых центров Калининграда подвели итоги развития регионального спорта за 2017 год.

По итогам ежегодного смотра-конкурса «Янтарный олимп» чествовали лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, директоров спортивных школ и меценатов, внесших значительный вклад в достижения земляков на всероссийской и международной арене.

На протяжении трёх последних лет преподаватель физического воспитания Гусевского агропромышленного колледжа Снегирёв Игорь Олегович принимает активное участие в региональном конкурсе в области физической культуры и спорта «Янтарный Олимп» и ежегодно является призёром или победителем этого конкурса.

Не исключение и 2017 год. По итогам конкурса Игорь Олегович признан победителем в номинации: «Лучший преподаватель физической культуры в профессиональной образовательной организации». Впечатляют не только его личные успехи, но и спортивные успехи его студентов, у которых он формирует такие общечеловеческие ценности как здоровый образ жизни, физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство.

Администрация, педагогический коллектив, студенты колледжа поздравляют Игоря Олеговича с заслуженной победой и желают новых творческих успехов, процветания, побед, пусть Вам сопутствует уверенность и оптимизм в реализации замыслов и планов.

Список победителей конкурса «Янтарный олимп» - 2017 (Посмотреть онлайн) [22,68 Kb] (cкачиваний: 2)
Теги: агропромышленный колледж
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сослуживцы
# 1сослуживцы
Игорь, поздравляю! Заслуженная награда.
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