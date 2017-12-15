Преподаватель агропромышленного колледжа признан лучшим Физруком

15 декабрь 2017, 20:52

В четверг, 14 декабря, на сцене одного из культурно-досуговых центров Калининграда подвели итоги развития регионального спорта за 2017 год.По итогам ежегодного смотра-конкурса «Янтарный олимп» чествовали лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, директоров спортивных школ и меценатов, внесших значительный вклад в достижения земляков на всероссийской и международной арене.На протяжении трёх последних лет преподаватель физического воспитания Гусевского агропромышленного колледжа Снегирёв Игорь Олегович принимает активное участие в региональном конкурсе в области физической культуры и спорта «Янтарный Олимп» и ежегодно является призёром или победителем этого конкурса.Не исключение и 2017 год. По итогам конкурса Игорь Олегович признан победителем в номинации: «Лучший преподаватель физической культуры в профессиональной образовательной организации». Впечатляют не только его личные успехи, но и спортивные успехи его студентов, у которых он формирует такие общечеловеческие ценности как здоровый образ жизни, физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство.Администрация, педагогический коллектив, студенты колледжа поздравляют Игоря Олеговича с заслуженной победой и желают новых творческих успехов, процветания, побед, пусть Вам сопутствует уверенность и оптимизм в реализации замыслов и планов.