Сотрудница Лермонтовской библиотеки провела с дошколятами мастер-класс «Снегири»

19 декабрь 2017, 15:25

Мастер – класс «Снегири»

На Арбате, в магазине, за окном устроен сад.

Там летает голубь синий, снегири в саду свистят.

Ярко – розовая грудка, два блестящие крыла…

Я не мог ни на минутку оторваться от стекла. (А. Барто)



Удивительно интересен и разнообразен мир пернатых нашей страны, ведь птицы населяют все природные зоны России. И всюду птицы - наши спутники, доставляющие огромную радость каждому, кто их любит и наблюдает. Неслучайно птицам посвящено немало книг.



Зимнюю природу украшают наши любимцы – красавцы снегири с толстым коротким черным клювом, мягким длинным густым опереньем. Сильные и цепкие ноги удерживают птицу на ветке дерева или кустарника, когда она тянется за ягодами и семенами. А привлекают внимание детей и взрослых ярко – красное оперенье брюшка. Вот таких замечательных птиц решили сделать на мастер – классе в МДОУ «Детский сад №19», подготовленном и проведенном Лермонтовской библиотекой.



Заведующая библиотекой Лукша Мария Антоно рассказала ребятам о том, как нужно зимой помогать птицам. Как можно наблюдать за их поведением, когда птицы сидят на кормушках. А стихи Агнии Барто напомнили воспитанникам детского сада о бережном отношении к природе, к животным и птицам. Воспитатель детского сада Елена Юрьевна Марченко приняла участие в мероприятии.

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