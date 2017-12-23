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Новости / Образование

В школе № 3 раздавали мандарины за хорошие оценки

23 декабрь 2017, 12:35
В школе № 3 раздавали мандарины за хорошие оценки
Воспитательная служба школы №3 города Гусева старается разнообразить новогодние будни своих обучающихся и привнести немного радости в жизнь каждого ученика. Ну, а какое новогоднее настроение без елки и мандаринов.

Вчера активистами РДШ в фоей школы была организована акция «Мандарин». Суть акции – заработать в течение дня оценку 9 или 10 и обменять ее на перемене на мандарин. На начало акции было 15 кг мандаринов, и даже этих килограмм не хватило, чтобы данное мероприятие продлилось в течение всего учебного дня. Мандаринов хватило только на первые три перемены. Отрадно заметить, что в данной акции приняли участие не только самые маленькие обучающиеся школы, старшеклассники тоже приносили свои высокие отметки в дневниках.

Учителя тоже отметили высокую подготовку своих учеников в этот день. Один из последних дней в школе получился очень продуктивным.
Теги: школа
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