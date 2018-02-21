В Гусевском колледже и техникуме пройдёт региональный чемпионат молодых профессионалов «Worldskills Russia»

21 февраль 2018, 22:38

В период с 27 февраля по 03 марта 2018 года в Калининградской области при поддержке Губернатора, Министерства образования Калининградской области и ведущих предприятий региона пройдет II открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2018.



Соревнования в рамках Чемпионата пройдут по 24 компетенциям в колледжах и техникумах Калининградской области, из них 4 — юниорские.



На базе Гусевского политехнического техникума будут соревноваться лучшие молодые специалисты компетенций «Электромонтаж» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», на базе Агропромышленного колледжа компетенции «Ветеринария». Ожидается, что во время чемпионата площадки посетят учащиеся школ как Гусевского района, так и городов Краснознаменска, Озерска и Нестерова.



Приглашаем жителей города Гусева на торжественное открытие чемпионата, который состоится 27 февраля в 09.00 в Гусевском агропромышленном колледже. Чемпионат проводится в открытом для гостей режиме. Желающим посмотреть, как выполняют задания участники чемпионата добро пожаловать в Гусевский агропромышленный колледж (ул. Тимирязева,3) и Гусевский политехнический техникум (ул. Ульяновых 2/4).

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