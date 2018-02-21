Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусевском колледже и техникуме пройдёт региональный чемпионат молодых профессионалов «Worldskills Russia»
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском колледже и техникуме пройдёт региональный чемпионат молодых профессионалов «Worldskills Russia»

21 февраль 2018, 22:38
В Гусевском колледже и техникуме пройдёт региональный чемпионат молодых профессионалов «Worldskills Russia»
В период с 27 февраля по 03 марта 2018 года в Калининградской области при поддержке Губернатора, Министерства образования Калининградской области и ведущих предприятий региона пройдет II открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2018.

Соревнования в рамках Чемпионата пройдут по 24 компетенциям в колледжах и техникумах Калининградской области, из них 4 — юниорские.

На базе Гусевского политехнического техникума будут соревноваться лучшие молодые специалисты компетенций «Электромонтаж» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», на базе Агропромышленного колледжа компетенции «Ветеринария». Ожидается, что во время чемпионата площадки посетят учащиеся школ как Гусевского района, так и городов Краснознаменска, Озерска и Нестерова.

Приглашаем жителей города Гусева на торжественное открытие чемпионата, который состоится 27 февраля в 09.00 в Гусевском агропромышленном колледже. Чемпионат проводится в открытом для гостей режиме. Желающим посмотреть, как выполняют задания участники чемпионата добро пожаловать в Гусевский агропромышленный колледж (ул. Тимирязева,3) и Гусевский политехнический техникум (ул. Ульяновых 2/4).
политех соревнование
275 просмотров   |   1 комментарий
0
Комфорт-мебель
Другие новости по теме
В Гусевском политехе прошел областной конкурс профессионального мастерства по токарному делу
В Гусевском политехе прошел областной конкурс профессионального мастерства по токарному делу
Студенты агропромышленного колледжа прошли отборочный этап и примут участие в чемпионате «Worldskills Russia»
Студенты агропромышленного колледжа прошли отборочный этап и примут участие в чемпионате «Worldskills Russia»
В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Студентка агропромышленного колледжа заняла 4 место в финале WorldSkills Russia
Студентка агропромышленного колледжа заняла 4 место в финале WorldSkills Russia
ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Да тише,тише.Понимаем,Катерину в мэры готовят..(детский сад) . smiley
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»