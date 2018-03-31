Второй год подряд в школе № 3 проходит очень оригинальный конкурс — «Живая картина». Суть его состоит в том, что каждый класс должен «оживить» художественные полотна великих мастеров и запечатлеть их на фотографии.
Как сообщается на сайте школы, все творческие коллективы потрудились на славу: воспроизведены картины разных времён, показаны герои разных эпох. Это конкурс позволяет окунуться в мир прекрасного, вспомнить, а может , и узнать много нового о великих мастерах живописи.
Можно уже сказать точно, что конкурс вошёл в добрые традиции нашей школы и количество участников с каждым годом будет только увеличиваться. А значит, молодое поколение будет расти, не теряя связи с прекрасным миром искусства всех времен и народов!
Гусевские школьники воссоздали картины великих художников
31 марта 2018, 19:27
конкурс школа
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