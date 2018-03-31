Стройцентр
/ / / Гусевские школьники воссоздали картины великих художников
Информационный сайт города Гусева

Гусевские школьники воссоздали картины великих художников

31 марта 2018, 19:27
Гусевские школьники воссоздали картины великих художников
Второй год подряд в школе № 3 проходит очень оригинальный конкурс — «Живая картина». Суть его состоит в том, что каждый класс должен «оживить» художественные полотна великих мастеров и запечатлеть их на фотографии.

Как сообщается на сайте школы, все творческие коллективы потрудились на славу: воспроизведены картины разных времён, показаны герои разных эпох. Это конкурс позволяет окунуться в мир прекрасного, вспомнить, а может , и узнать много нового о великих мастерах живописи.

Можно уже сказать точно, что конкурс вошёл в добрые традиции нашей школы и количество участников с каждым годом будет только увеличиваться. А значит, молодое поколение будет расти, не теряя связи с прекрасным миром искусства всех времен и народов!
конкурс школа
0 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости МОУ Калининской СОШ
Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"
Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"
Новости Калининской СОШ
Новости Калининской СОШ
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Гость Наталья
# 1Гость Наталья
Замечательная инициатива!!!! Молодцы - педагоги и ребята!!!!!
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»