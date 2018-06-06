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Информационный сайт города Гусева

Приглашаются для обучения компьютерной грамотности неработающие пенсионеры

6 июня 2018, 15:55
Приглашаются для обучения компьютерной грамотности неработающие пенсионеры
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

Правительство Калининградской области совместно с отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Калининградской области проводит работу по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории региона.

Право на обучение компьютерной грамотности имеют граждане Российской Федерации из числа неработающих пенсионеров, достигших нетрудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет).

Ориентировочно обучение будет проводиться в 3 квартале 2018 года, поставщик услуги (образовательная организация) будет определен по результатам конкурсных процедур.

Для включения в список граждане представляют по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, д. 50, кабинет 310 следующие документы:

  1. заявление о направлении на обучение;
  2. оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (паспорт страница с фотографией и страница с указанием места регистрации);
  3. оригинал и копию трудовой книжки (копии страничек с первой и последней записью)

По всем вопросам можно обращаться по телефону 3-35-57.
пенсионеры
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