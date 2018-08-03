Объявлено о начале строительства кампуса БФУ им. И. Канта в Гусеве. Информация об этом прозвучала 3 августа 2018 года, на круглом столе «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области», в научно-технологическом парке БФУ им. И. Канта «Фабрика». Об этом пишет информационное агентство «Русский Запад».
Сити-менеджер Гусева сказал, что уже в самое ближайшее время на территории «Технополиса GS» начнутся монтажные работы.
«Социальная нагрузка, которая долгие годы была на GS Group в Гусеве, наконец-то даёт свои результаты, — сказал Александр Китаев, временно исполняющий обязанности главы администрации города Гусева. — Подписано соглашение о начале строительства кампуса БФУ им. И. Канта в Гусеве».
Ранее главный калининградский вуз заявлял о намерениях создать в Гусеве образовательную площадку для студентов инженерных и технических специальностей. Студенты должны получать там среднее специальное и высшее профессиональное образование, с возможностью последующего трудоустройства на технические вакансии предприятий Гусевского городского округа.
Объявлено о начале строительства кампуса БФУ им. И. Канта в Гусеве
3 августа 2018, 15:44
БФУ Технополис GS Александр Китаев
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