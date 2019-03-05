/ / / В этом году в конкурсе «Учитель года» примут участие три педагога

Среди присутствующих — участники конкурса, члены жюри.
В этом году в конкурсе примут участие три педагога:
- Юлия Карпова , учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»;
- Ольга Королёва, педагог-психолог МАОУ «СОШ № 3»;
- Мария Соломникова, учитель биологии и химии МОУ «СОШ № 5».
В начале мероприятия напутственные слова участникам конкурса произнесла начальник Управления образования Тамара Николаевна Бутрим, заместитель председателя жюри конкурса.
Муниципальный этап будет проходить с 04 марта по 11 марта 2019 года.
Участникам конкурса предстоит пройти четыре испытания:
- «интернет — ресурс»;
- Эссе «Я — учитель»;
- «Урок»;
- «Круглый стол».
Данные испытания помогут нашим конкурсантам в полной мере раскрыть свои многочисленные дарования и педагогический талант. И не важно, кто станет победителем, главное, что не будет проигравшего.
Пожелаем им удачи!