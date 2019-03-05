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Информационный сайт города Гусева

В этом году в конкурсе «Учитель года» примут участие три педагога

5 марта 2019, 18:11
В этом году в конкурсе «Учитель года» примут участие три педагога
4 марта 2019 года в конференц-зале МАОУ «СОШ № 3» прошло организационное собрание, посвященное открытию ежегодного муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2019». Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.

Среди присутствующих — участники конкурса, члены жюри.

В этом году в конкурсе примут участие три педагога:

  • Юлия Карпова , учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»;
  • Ольга Королёва, педагог-психолог МАОУ «СОШ № 3»;
  • Мария Соломникова, учитель биологии и химии МОУ «СОШ № 5».

В начале мероприятия напутственные слова участникам конкурса произнесла начальник Управления образования Тамара Николаевна Бутрим, заместитель председателя жюри конкурса.

Муниципальный этап будет проходить с 04 марта по 11 марта 2019 года.

Участникам конкурса предстоит пройти четыре испытания:

  • «интернет — ресурс»;
  • Эссе «Я — учитель»;
  • «Урок»;
  • «Круглый стол».

Данные испытания помогут нашим конкурсантам в полной мере раскрыть свои многочисленные дарования и педагогический талант. И не важно, кто станет победителем, главное, что не будет проигравшего.

Пожелаем им удачи!
Учитель года
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ПеликанНезолотой
# 1ПеликанНезолотой
Соболезную жертвам конкурса)))
Сегодня, 20:32   ЦитироватьОтветить2

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