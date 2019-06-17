В Гусеве сегодня открывается центр ветеринарных компетенций. Он будет работать на базе колледжа агротехнологий, рассказывает «ГТРК «Калининград».
Студенты смогут проходить практику и выполнять задания, соответствующие стандартам программы «Молодые профессионалы», «World Skills».
Центр ветеринарных компетенций станет уже четвёртым в области. Ранее в разных колледжах региона открылись мастерские ландшафтного дизайна, геодезии и ремонта автомобилей.
В Гусеве открывается центр ветеринарных компетенций
17 июня 2019, 14:09
агропромышленный колледж ветеринары WorldSkills Russia
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