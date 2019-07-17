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Информационный сайт города Гусева

Учитель школы №1 победил в конкурсе на региональную денежную премию

17 июля 2019, 16:25
Учитель школы №1 победил в конкурсе на региональную денежную премию
Как сообщили 17 июля в региональном министерстве образования, подведены итоги регионального конкурса на денежное поощрение учителей за счет средств областного бюджета.

Было рассмотрено 59 заявок из 16 муниципальных образований. Их оценивали 64 эксперта. По итогам 40 педагогов из 13 муниципалитетов получат денежные субсидии в размере 50 тысяч рублей. Наибольшее число победителей — представители Балтийского, Гурьевского, Светловского и Черняховского городских округов, а также Калининграда.

Из города Гусева денежное поощрение получит учитель истории и обществознания школы № 1 Зенченко Эдуард Васильевич.

«Ежегодно количество учителей, принимающих участие в конкурсном отборе, растет. Несмотря на то, что постоянно повышаются требования к победителям, меняются критерии, наши педагоги не только им соответствуют, но и являются новаторами в своих предметных областях. Благодаря ежедневному труду учителей Калининградская область уже который год входит в десятку лучших образовательных систем страны», — отметила министр образования Светлана Трусенева.
школа учитель конкурс
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Р
# 1Родитель
Супер!!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ, ЖЕЛАЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НЕСКОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛЕЙ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ!!!!! ШКОЛА_1_ МОЛОДЕЦ !!!
Вчера, 20:51   ЦитироватьОтветить
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