Стройцентр Стройцентр
/ / / Жители Гусева приняли участие в педагогическом форуме в Янтарь-Холле
Информационный сайт города Гусева

Жители Гусева приняли участие в педагогическом форуме в Янтарь-Холле

7 августа 2019, 18:52
Жители Гусева приняли участие в педагогическом форуме в Янтарь-Холле
Делегация педагогических работников и руководителей учреждений образования Гусевского городского округа приняли участие в ежегодном региональном педагогическом форуме «Национальный проект „Образование“ — время новых возможностей», который состоялся сегодня в Янтарь-Холле. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Принять участие в августовском форуме приехал и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.

В торжественной церемонии награждения лучших педагогических работников региональной системы образования, добившихся успеха в своей профессиональной деятельности, приняли участие: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Антон Четвертаков, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и другие официальные лица. Памятные эмблемы национального проекта «Образование» были вручены трём руководителям образовательных организаций Гусевского городского округа:

  • Виктории Смысловой — директору МОУ «СОШ в п. Михайлово» — участие в 2019 году в федеральном проекте «Современная школа»;
  • директору МАОУ «СОШ № 3» Наталье Гельфгат — федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;
  • Ларисе Бесшапочниковой, директору МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» — федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».

Памятный знак федерального проекта «Молодые профессионалы» получила Екатерина Канаева, директор Гусевского Политехнического техникума.

Преподаватели ГБУ КО «Колледж агротехнологий и природообустройства» Нина Бабрихина и ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» Валентина Ергемлидзе были награждены почетными грамотами Министерства просвещения российской Федерации.

Региональный форум продлится до 30 августа. В рамках педагогического форума пройдут семинары, мастер-классы, вебинары, круглые столы по обсуждению основных вопросов управления инновациями и качеством образования. В Гусевском городском округе августовский педагогический форум пройдет с 27 по 30 августа.
119 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
В города области начнет выезжать «Мобильный кванториум»
В города области начнет выезжать «Мобильный кванториум»
Итоги августовской педагогической конференции
Итоги августовской педагогической конференции
На базе Гусевского агропромышленного колледжа откроется ресурсный центр аграрного образования
На базе Гусевского агропромышленного колледжа откроется ресурсный центр аграрного образования
Определены лучшие педагоги региона!
Определены лучшие педагоги региона!

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»