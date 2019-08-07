/ / / Жители Гусева приняли участие в педагогическом форуме в Янтарь-Холле

Принять участие в августовском форуме приехал и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.
В торжественной церемонии награждения лучших педагогических работников региональной системы образования, добившихся успеха в своей профессиональной деятельности, приняли участие: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Антон Четвертаков, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и другие официальные лица. Памятные эмблемы национального проекта «Образование» были вручены трём руководителям образовательных организаций Гусевского городского округа:
- Виктории Смысловой — директору МОУ «СОШ в п. Михайлово» — участие в 2019 году в федеральном проекте «Современная школа»;
- директору МАОУ «СОШ № 3» Наталье Гельфгат — федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;
- Ларисе Бесшапочниковой, директору МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» — федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
Памятный знак федерального проекта «Молодые профессионалы» получила Екатерина Канаева, директор Гусевского Политехнического техникума.
Преподаватели ГБУ КО «Колледж агротехнологий и природообустройства» Нина Бабрихина и ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» Валентина Ергемлидзе были награждены почетными грамотами Министерства просвещения российской Федерации.
Региональный форум продлится до 30 августа. В рамках педагогического форума пройдут семинары, мастер-классы, вебинары, круглые столы по обсуждению основных вопросов управления инновациями и качеством образования. В Гусевском городском округе августовский педагогический форум пройдет с 27 по 30 августа.