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Жители округа были отмечены на форуме национального проекта «Образование»

12 августа 2019, 16:08
Жители округа были отмечены на форуме национального проекта «Образование»
Калининградская область становится ведущим центром непрерывного образования. Об этом губернатор заявил на открытии августовского педагогического форума «Национальный проект „Образование“» — время новых возможностей» в минувшую среду.

Традиционное событие в сфере образования объединило более полутора тысяч педагогических и руководящих работников, представителей органов власти, общественных организаций, родителей и учащихся Калининградской области.

«Третий год подряд область входит в десятку инновационных образовательных экосистем, и с каждым годом мы поднимаемся выше. Это отмечают не только эксперты, но и наши дети, родители, — отметил губернатор Антон Алиханов. — Уже известно, что наш регион стал победителем в девяти конкурсных отборах Министерства просвещения Российской Федерации. В течение трех лет мы с вами откроем второй „Кванториум“, запустим ещё две его „мобильные“ версии, продолжим ремонты сельских спортивных залов, появятся IT-кубы для наших юных программистов. Калининградская область становится ведущим центром непрерывного образования, где каждый желающий может получить новые знания и развить профессиональные навыки».

Глава региона вручил благодарность Президента России заместителю директора по воспитательной работе Православной гимназии Татьяне Курдай, медаль «За заслуги перед Калининградской областью» — профессору кафедры уголовного права и криминологии БФУ им. И. Канта Михаилу Миненку, а также благодарственные письма педагогам, подготовившим победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 года.

Накануне стало известно, что в рамках празднования 60-летия Атомного ледокольного флота России 13–22 августа состоится детский тематический рейс-экспедиция на Северный полюс. Около 70 детей, представляющих разные регионы и общественные организации страны, достигнут вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы». Калининградскую область в этой экспедиции представит двенадцатилетний Михаил Дуняк, учащийся школы № 16. Антон Алиханов передал школьнику флаг Калининградской области, который он возьмет с собой в экспедицию.

Директор департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерства Просвещения РФ Антон Четвертков рассказал о готовящихся изменениях в сфере общего образования. Так, федеральный перечень учебников продолжит действовать и в следующем году, будет снижена нагрузка на учителей. Он вручил почетные ведомственные награды шести представителям региональной сферы образования, а также руководителю школы РАН, директору ШИЛИ Игорю Карпову.

В рамках церемонии открытия также были вручены памятные таблички победителям национального проекта. Памятные эмблемы национального проекта «Образование» были вручены трём руководителям образовательных организаций Гусевского городского округа: Виктории Смысловой — директору МОУ «СОШ в п. Михайлово» — участие в 2019 году в федеральном проекте «Современная школа», директору МАОУ «СОШ № 3» Наталье Гельфгат — федеральный проект «Цифровая образовательная среда», Ларисе Бесшапочниковой, директору МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» — федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».

Памятный знак федерального проекта «Молодые профессионалы» получила Екатерина Канаева, директор Гусевского Политехнического техникума.

Преподаватели ГБУ КО «Колледж агротехнологий и природообустройства» Нина Бабрихина и ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» Валентина Ергемлидзе были награждены почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, а вице-премьер Илья Баринов передал ключи от новых школьных автобусов главам восьми муниципалитетов.

Завершилось мероприятие лекцией президента научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», доктора физико-математических наук Михаила Ковальчука и совещанием талантливой молодежи с заместителем председателя правительства Ильей Бариновым.

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