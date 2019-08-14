В школе № 3 закупят оборудование для реализации нацпроекта «Образование»

14 августа 2019, 16:46

В рамках нацпроекта «Образование» в МАОУ СОШ № 3 будет реализовываться направление «Цифровая образовательная среда». В соответствии с проектом в 2019-2020 учебном году 500 детей будут обучаться цифровым технологиям с помощью нового программного обеспечения.



В рамках проекта выделено более двух миллионов рублей оборудование. Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды приобретут: ноутбуки для управленческого персонала и рабочих мест, интерактивные комплексы (интерактивные панели с вычислительным блоком и мобильным креплением), а также многофункциональное устройство.

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