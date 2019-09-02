День знаний в библиотеках округа 2 сентября 2019, 15:54

1 сентября — День знаний — это праздник первого звонка, волнение детей и их родителей, море цветов и, конечно, первый урок. Это один из самых запоминающихся дней, особенно для тех, кто идет первый раз в первый класс.



С самого утра двери библиотек были открыты в ожидании гостей. В Центральной детской библиотеке прошёл урок знаний от библиотекарей Экс Л.В. и Кондраковой Ю. В.. Ребята из МАДОУ «Детский сад № 14» 3 и 7 группы побывали на уроках математики, чтения, физкультуры, окружающего мира и рисования. Они отвечали на вопросы, считали, делали зарядку и фантазировали.



А на территории Лермонтовской библиотеки заведующая Лукша М.А. собрала читателей для вручения благодарственных писем за активное участие в жизни библиотеки, за помощь в подготовке и проведении массовых мероприятий, за бережное отношение к книгам и изданиям периодической печати. Поздравить участников мероприятия с окончанием летних каникул пришел предприниматель Мишин Владимир Анатольевич с букетом разноцветных воздушных шаров и пожелал интересных уроков, замечательных преподавателей и хороших оценок!