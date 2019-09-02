Стройцентр Стройцентр
/ / / День знаний в библиотеках округа
Информационный сайт города Гусева

День знаний в библиотеках округа

2 сентября 2019, 15:54
День знаний в библиотеках округа
1 сентября — День знаний — это праздник первого звонка, волнение детей и их родителей, море цветов и, конечно, первый урок. Это один из самых запоминающихся дней, особенно для тех, кто идет первый раз в первый класс.

С самого утра двери библиотек были открыты в ожидании гостей. В Центральной детской библиотеке прошёл урок знаний от библиотекарей Экс Л.В. и Кондраковой Ю. В.. Ребята из МАДОУ «Детский сад № 14» 3 и 7 группы побывали на уроках математики, чтения, физкультуры, окружающего мира и рисования. Они отвечали на вопросы, считали, делали зарядку и фантазировали.

А на территории Лермонтовской библиотеки заведующая Лукша М.А. собрала читателей для вручения благодарственных писем за активное участие в жизни библиотеки, за помощь в подготовке и проведении массовых мероприятий, за бережное отношение к книгам и изданиям периодической печати. Поздравить участников мероприятия с окончанием летних каникул пришел предприниматель Мишин Владимир Анатольевич с букетом разноцветных воздушных шаров и пожелал интересных уроков, замечательных преподавателей и хороших оценок!
Другие новости по теме
Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"Новости МОУ Калининской СОШНовости МОУ Калининской СОШНовости Калининской СОШНовости Калининской СОШКак пролетел первый месяц лета в городской библиотекеКак пролетел первый месяц лета в городской библиотеке
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»